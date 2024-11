Le volcan Lewotobi Laki-Laki est de nouveau entré en éruption samedi et a projeté une épaisse colonne de cendres de neuf kilomètres de haut, faisant craindre des coulées de débris en raison de fortes précipitations.

Une photo du Conseil national de gestion des catastrophes (BNPB) montre le volcan Lewotobi Laki-Laki crachant des matériaux volcaniques lors d'une éruption, vue de Titihena, Flores Est, province de Nusa Tenggara Est, Indonésie, le 9 novembre 2024. KEYSTONE

ATS

Le volcan, haut de 1703 mètres et situé sur l'île touristique de Florès, est entré en éruption plus d'une dizaine de fois cette semaine, tuant neuf personnes dans la nuit de lundi à mardi.

«La colonne de cendres a été observée à environ 9000 mètres au-dessus du sommet», a indiqué l'agence de volcanologie locale dans un communiqué.

Cette nouvelle éruption, qui a débuté à 04h47 locales (21h47 heure suisse vendredi), n'a pas fait de dégâts dans les environs, selon les premières informations disponibles.

Rester vigilants

Mais l'agence de volcanologie a demandé aux habitants de la zone de «rester vigilants» concernant de possibles «crues de lave froide», un mélange de matériaux volcaniques contenant des cendres, du sable et des roches entraînés par la pluie, en raison d'importantes précipitations.

Dans la nuit de lundi à mardi, le volcan avait craché des roches enflammées sur des zones habitées, qui ont incendié des maisons en bois. Neuf personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées.

Les colonnes de cendres observées depuis ont été décrites par les habitants comme parmi les plus hautes jamais crachées par le Laki-Laki, qui signifie «homme» en indonésien, et est jumelé avec un volcan plus calme nommé d'après le mot indonésien signifiant «femme».

Plus de 10'000 personnes ont été affectées par ces éruptions, les autorités demandant à la population de rester à l'écart d'une zone d'un rayon de huit kilomètres. Elles ont aussi promis d'héberger provisoirement et d'aider financièrement les résidents touchés en attendant la reconstruction des logements détruits.

