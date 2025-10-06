Un léopard, soupçonné de s'être échappé d'un zoo, a été capturé lundi en Indonésie après avoir erré dans un complexe hôtelier d'une zone touristique, provoquant la panique parmi les clients, a indiqué un responsable de la protection animalière.

Le félin a été aperçu pour la première fois lundi matin devant une chambre située au deuxième étage d'un hôtel de Bandung, grande ville de la province de Java, située à une centaine de kilomètres à l'est de Jakarta.

La direction de l'hôtel a alors appelé les pompiers, qui ont ensuite informé l'agence locale de conservation de la faune.

«Nous avons utilisé un tranquillisant et vers 10h00, le léopard a été évacué et sorti de l'hôtel», a déclaré à l'AFP le directeur de l'agence de conservation de Java occidental, Agus Arianto.

Fin août, un léopard aurait été aperçu en train de s'échapper d'un zoo situé à seulement cinq kilomètres de l'hôtel. Il faudra cependant du temps pour vérifier si le léopard capturé dans l'hôtel est bien le félin qui s'était échappé du zoo, a ajouté M. Agus.

«Actuellement, le léopard reprend lentement conscience. Il a commencé à grogner», a-t-il déclaré, en ajoutant que l'animal serait ensuite transporté dans un centre de conservation pour observation.

En 2021, deux tigres du Bengale s'étaient échappés de leur enclos par un trou apparu après plusieurs jours de pluies torrentielles, dans le zoo de la ville de Singkawang, dans la partie indonésienne de l'île de Bornéo.

Un gardien du zoo âgé de 47 ans et plusieurs animaux avaient été retrouvés morts près de la cage des félins. L'un des tigres avait été abattu tandis qu'un autre avait été capturé vivant.