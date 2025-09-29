  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Indonésie Un mort et 79 blessés dans l'effondrement d'un immeuble

ATS

29.9.2025 - 20:38

Une personne a été tuée et 79 autres ont été blessées lundi dans l'effondrement d'un immeuble de trois étages sur l'île indonésienne de Java, a-t-on indiqué de source policière.

Les secours sont à la recherche des nombreuses personnes portées disparues.
Les secours sont à la recherche des nombreuses personnes portées disparues.
ATS

Keystone-SDA

29.09.2025, 20:38

29.09.2025, 21:11

Le nombre de victimes portées disparues n'est toujours pas connu.

Plus d'une centaine d'étudiants s'étaient rassemblés pour la prière de l'après-midi à l'internat islamique Al-Khoziny, dans la ville de Sidoarjo, dans l'est de Java, lorsque l'immeuble s'est soudainement effondré, a rapporté l'agence de presse officielle Antara, citant un témoin.

Selon un porte-parole de la police, Jules Abraham Abast, les sauveteurs ont réussi à évacuer 79 blessés qui ont été hospitalisés.

L'un des gardiens de l'internat, Abdus Salam Mujib, a indiqué aux journalistes que le bâtiment s'est effondré alors que des ouvriers coulaient du béton pour ériger un étage supplémentaire.

«Le bâtiment ne comptait que trois étages. Il était prévu d'en construire quatre», a-t-il dit.

Le laxisme des normes de construction suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments en Indonésie.

Début septembre, trois personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'effondrement d'un bâtiment abritant une salle de prière dans l'ouest de Java.

En 2022, un mini-marché de trois étages s'est effondré dans le sud de Kalimantan, tuant 5 personnes. En 2018, 75 personnes ont été blessées lorsque la mezzanine du bâtiment de la Bourse à Jakarta s'est effondrée.

Les plus lus

Trump offre à Netanyahu un plan clé-en-main et «l'un des plus beaux jours de la civilisation»
Fin de la valeur locative: des conséquences pour tout le monde
Enquête pour abus d'autorité contre Valérie Dittli
Rafael Nadal effacé : Carlos Alcaraz signe une prouesse rare
Le procès en appel du crash du Rio-Paris en 2009 s'est ouvert