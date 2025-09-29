Une personne a été tuée et 79 autres ont été blessées lundi dans l'effondrement d'un immeuble de trois étages sur l'île indonésienne de Java, a-t-on indiqué de source policière.

Les secours sont à la recherche des nombreuses personnes portées disparues. ATS

Le nombre de victimes portées disparues n'est toujours pas connu.

Plus d'une centaine d'étudiants s'étaient rassemblés pour la prière de l'après-midi à l'internat islamique Al-Khoziny, dans la ville de Sidoarjo, dans l'est de Java, lorsque l'immeuble s'est soudainement effondré, a rapporté l'agence de presse officielle Antara, citant un témoin.

Selon un porte-parole de la police, Jules Abraham Abast, les sauveteurs ont réussi à évacuer 79 blessés qui ont été hospitalisés.

L'un des gardiens de l'internat, Abdus Salam Mujib, a indiqué aux journalistes que le bâtiment s'est effondré alors que des ouvriers coulaient du béton pour ériger un étage supplémentaire.

«Le bâtiment ne comptait que trois étages. Il était prévu d'en construire quatre», a-t-il dit.

Le laxisme des normes de construction suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments en Indonésie.

Début septembre, trois personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'effondrement d'un bâtiment abritant une salle de prière dans l'ouest de Java.

En 2022, un mini-marché de trois étages s'est effondré dans le sud de Kalimantan, tuant 5 personnes. En 2018, 75 personnes ont été blessées lorsque la mezzanine du bâtiment de la Bourse à Jakarta s'est effondrée.