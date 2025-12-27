Une famille espagnole portée disparue après le naufrage d’un bateau de tourisme

Un Espagnol et trois de ses enfants sont portés disparus à la suite du naufrage d'un bateau de tourisme en Indonésie, a annoncé samedi l'agence Antara. L'embarcation transportait onze personnes lorsqu'elle a coulé près de l'île de Padar non loin de la destination prisée de Labuan Bajo vendredi soir.

L'autorité portuaire de Labuan Bajo a attribué le naufrage à de fortes vagues pouvant atteindre trois mètres (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'épouse de l'homme disparu et l'une de leurs filles figurent parmi les sept personnes secourues, dont quatre membres d'équipage et un guide touristique, selon les équipes de recherche. Les recherches se sont poursuivies samedi pour retrouver les quatre passagers restants: un père, deux garçons et une fille.

L'autorité portuaire de Labuan Bajo a attribué le naufrage à de fortes vagues pouvant atteindre trois mètres. «Cela nous a compliqué la tâche pour mener les premières recherches», a déclaré à l'agence le chef de l'autorité portuaire, Stephanus Risdiyanto.

Une vidéo diffusée par l'Agence nationale de recherche et de sauvetage montre des secouristes en uniforme bleu aidant des personnes, certaines pieds nus, à sortir d'un canot pneumatique orange et à rejoindre la rive.

D'autres images montrent des personnes portant des gilets de sauvetage assises sur un bateau de sauvetage, ainsi qu'une embarcation similaire soulevant des embruns alors qu'elle fend les vagues dans l'obscurité.

Ile fermée

L'île de Padar était fermée aux touristes samedi en raison de conditions météorologiques extrêmes.

Les accidents en mer sont fréquent en Indonésie, pays composé d'un archipel d'environ 17'000 îles, souvent en raison d'équipements de sécurité insuffisants ou pour cause de mauvais temps.