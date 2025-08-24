Indonésie : la danse virale d’un enfant fait bondir l’affluence à une course traditionnelle

Dans leurs longues embarcations, les rameurs pagaient frénétiquement devant une foule venue assister au Pacu Jalur, course nautique traditionnelle en Indonésie. Mais cette année, elle connaît une affluence exceptionnelle, dopée par la vidéo devenu virale d'un jeune garçon dansant à l'avant des bateaux.

Longue d'environ un kilomètre, la course Pacu Jalur est très célèbre dans l'archipel où elle se tenait jusqu'à dimanche sur la rivière Kuantan, dans la province de Riau, dans l'île de Sumatra (ouest).

Elle fait traditionnellement le plein de spectateurs, principalement indonésiens. Mais cette année, les organisateurs attendaient jusqu'à 100.000 personnes supplémentaires, venues cette fois du monde entier.

La raison d'un tel engouement? La danse de Rayyan Arkan Dikha, Indonésien de 11 ans, debout à l'avant de bateaux lancés à toute vitesse, capturée dans une vidéo d'une vingtaine de secondes qui a fait le tour du monde en juin.

Les images montrent Rayyan faire tournoyer ses mains puis balancer ses bras d'avant en arrière. Elle a cumulé des millions de vues sur TikTok et d'autres plateformes. Des stars du sport comme le pilote de F1 Alexander Albon ou Marc Marquez (MotoGP) ont ensuite imité la gestuelle de l'enfant. Au Pacu Jalur, le danseur à l'avant de l'embarcation a pour fonction d'encourager les rameurs.

Cette visibilité a généré cette année un afflux inédit de visiteurs vers la rivière Kuantan, dont Duncan McNaught, touriste australien de 22 ans. «Je voulais filmer et montrer le festival au monde entier», confie-t-il. «Je pense que les rameurs sont fous. Ils sont géniaux.».

Touristes étrangers

Yuyun Kurnia, une Indonésienne de 38 ans, a fait le voyage depuis la ville de Medan, à 17 heures de route, après avoir entendu parler de la course sur les réseaux sociaux. C'est «incroyable» de pouvoir y assister en personne, s'enthousiasme-t-elle.

Les origines du Pacu Jalur remontent au XVIIe siècle, selon le site internet du gouvernement local, lorsque les habitants utilisaient la rivière pour transporter des marchandises et des personnes à bord d'un long bateau traditionnel en bois appelé «jalur». L'embarcation a ensuite évolué pour être utilisée dans des courses organisées annuellement au mois d'août.

Pour l'édition 2025, plus de 220 équipes, la plupart issues de villages ou de districts locaux, ont participé à la course, dotée au total d'environ 900 millions de roupies (55.000 dollars) estime Roni Rakhmat, directeur de l'agence de tourisme de Riau.

L'année dernière, Pacu Jalur avait attiré 1,4 million de visiteurs et rapporté plus de 2,5 millions de dollars à l'économie locale, selon le ministère du Tourisme. Cette année, les organisateurs attendaient 1,5 million de spectateurs et espéraient des recettes jusqu'à 4,6 millions de dollars de recettes, selon Roni Rakhmat.

Les années précédentes, «il n'y avait pas d'étrangers pour assister au Pacu Jalur. Aujourd'hui, il y en a», se félicite-t-il.

«Super cool»

Selon lui, les autorités ont profité de cette visibilité accrue pour améliorer l'organisation de l'événement et la propreté de la rivière. La police et l'armée ont ainsi pris des mesures pour mettre fin à l'exploitation illégale de l'or près du cours d'eau afin de réduire la pollution.

Organisé chaque année en août, le Pacu Jalur fait désormais partie des festivités populaires célébrant la fête de l’Indépendance de la République d’Indonésie. IMAGO/Anadolu Agency

«Je trouve ça super cool qu'un enfant de son âge ait réussi à se créer une image de marque personnelle grâce au Pacu Jalur», se réjouit ainsi Naysila Ayunita Sari, 18 ans. «Avec ses danses, il a fait connaître le Pacu Jalur au monde entier».

«Ce gamin qui danse debout sur un bateau, ce n'est pas facile du tout», abonde Frima, une habitante de 35 ans, qui, comme beaucoup d'Indonésiens, n'a qu'un seul nom. «Si vous me demandez si j'oserais essayer... la réponse est non».