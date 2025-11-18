Infos sur les plaques d'immatriculation: qu'est-ce que ça coûte dans votre canton?

Une voiture squatte votre place de parc? Vous voulez connaître le propriétaire du véhicule? Le prix à payer pour le connaître varie en fonction du canton où la voiture est immatriculée. Petit tour d'horizon et marche à suivre en Romandie.

À Genève, une demande en ligne coûte 10 francs. Keystone

Genève

Pour les personnes qui souhaitent obtenir un renseignement sur le détenteur d'une plaque immatriculée à Genève, il faut se rendre sur le portail Index Auto. Une demande en ligne coûte 10 francs, de même qu'une demande par écrit.

Par sms, ce service est réservé exclusivement aux agences de sécurité, aux sociétés de surveillance des parkings, aux régies immobilières, aux assurances de protection juridique, aux détectives privés et aux gérants de station-service, est-il indiqué sur le site. Pour ces derniers, un montant unique de 100 francs est à verser à titre de frais de dossier, puis chaque sms coûte 2 francs.

À noter encore que toute demande doit être clairement motivée et que les détenteurs de véhicules qui ne souhaitent pas que leurs données personnelles apparaissent dans cet index peuvent remplir un formulaire de blocage en ligne.

Vaud

Dans le canton de Vaud, l'auto-index peut être consulté gratuitement. Il est néanmoins limité à cinq recherches par jour. Si vous indiquez un numéro de plaque, vous obtiendrez les noms et prénoms de son détenteur, ainsi que son adresse.

Comme à Genève, il est possible de s'opposer à la publication de ces données. Toutefois, rappelle le site du canton, «les données peuvent être communiquées dans des cas particuliers, sur demande écrite et motivée. Tel est notamment le cas lors d’une demande d'une autorité compétente dans une procédure pénale ou administrative ou s'il existe un intérêt suffisant en vue d'une procédure susceptible de concerner un véhicule, par exemple en cas d'accident».

Valais

Il est aussi possible de demander gratuitement l'identité d'un détenteur de plaques valaisannes via un service en ligne.

Mais si ce renseignement est bloqué et que vous prouvez que le blocage entrave vos droits, toute demande de ce type coûte 30 francs, qu'elle aboutisse ou non à un résultat.

Le non-respect d'une interdiction de circuler ou de stationner prononcée par le juge, défaut de paiement d'une prestation ou d'une taxe de stationnement, des dommages occasionnés à un véhicule parqué peuvent constituer des preuves que vos droits sont entravés, précise le site du canton. Pour une demande en cas de données bloquées, il faut remplir un formulaire en ligne.

Neuchâtel

Le site du canton de Neuchâtel propose une marche à suivre, avec trois options. En ligne, il est possible de demander gratuitement l'identité d'un détenteur de plaques d'immatriculation. La démarche prend 5 minutes, est-il indiqué. À noter que les renseignements ne sont donnés que pour des demandes en relation avec la circulation routière.

La deuxième option est une demande formulée par SMS au 939: chaque requête coûte 1 franc et le service est actif de 6h à 22h.

La troisième possibilité est de compléter une demande d'identité d'un détenteur de plaques, pour la modique somme de 10 francs par identité demandée. Une démarche qui prend, cette fois-ci, une vingtaine de minutes: il convient de mentionner vos coordonnées et le motif de votre demande, comme «Je suis concerné par un accident de la route» ou «Ce détenteur a parqué son véhicule sur ma place de parc privée», par exemple.

Fribourg

Les prénoms, noms et adresses des détenteurs de véhicules fribourgeois peuvent aussi être trouvés gratuitement en deux clics sur l'Auto-Index cantonal.

L'Office de la circulation et de la navigation de l'Etat de Fribourg précise sur son site: «Nous sommes propriétaires des plaques d’immatriculation fribourgeoises et des données qui s’y réfèrent. Vous êtes autorisé à utiliser ces données à des fins de consultation».

Tout comme dans les autres cantons, un formulaire est à la disposition de ceux qui ne souhaitent pas voir leur données divulguées dans l'Auto-Index. À noter que dans ce cas, l'Office de la circulation et de la navigation se réserve le droit de communiquer certaines données (nom, adresse, assurance) aux personnes qui participent à la procédure d'admission, sont concernées par un accident de la route, ou font valoir par écrit un intérêt suffisant, en vue d'une procédure.

Jura

C'est en vous inscrivant au guichet virtuel de la République et Canton du Jura que vous pourrez effectuer gratuitement une recherche de détenteur de plaque d'immatriculation. Là encore, sous réserve que ses informations ne soient pas bloquées.

Tout comme en Valais, si vous êtes un particulier et que vous prouvez que vos droits ont été entravés, vous pourrez obtenir les données souhaitées via le formulaire de protection des données disponible sur le site du canton, moyennant le règlement de la somme de 30 francs. À noter encore qu'un formulaire est aussi à la disposition de ceux qui désirent bloquer les informations les concernant et ce, gratuitement.

Berne

Le canton de Berne renvoie les personnes désireuses de trouver l'identité d'un détenteur de plaque d'immatriculation sur la plate-forme nationale eAutoindex. Là, chaque requête coûte 1 franc.

Il est aussi possible d'envoyer un SMS au 939, avec la mention BE suivie du numéro d'immatriculation, sans espace. Une demande coûte 1 franc si elle aboutit et 20 centimes si elle ne donne rien.

Si les données sont bloquées, elles peuvent être obtenues en remplissant un formulaire en ligne. Là encore, la demande doit être valablement motivée. «Une demande d'information simple concernant un détenteur de véhicule coûte 10 francs par numéro d'immatriculation et doit être payée en ligne. L'émolument est dû pour le traitement de la demande, indépendamment du fait si la démarche aboutit aux informations souhaitées», est-il expliqué sur le site du canton.