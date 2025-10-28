  1. Clients Privés
Jusqu'à 8'000 euros d'amende Cyberharcèlement de Brigitte Macron : 3 à 12 mois de prison avec sursis requis

ATS

28.10.2025 - 19:06

Des peines de prison de 3 à 12 mois avec sursis et des amendes pouvant atteindre 8 000 euros ont été requises mardi à Paris à l’encontre des dix cyberharceleurs présumés de Brigitte Macron. Cette dernière a été la cible d’une infox la présentant comme une femme transgenre.

L'accusé Aurélien Poirson-Atlan (au centre) arrive au tribunal, le lundi 27 octobre 2025. 
L’accusé Aurélien Poirson-Atlan (au centre) arrive au tribunal, le lundi 27 octobre 2025. 
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.10.2025, 19:06

Les réquisitions les plus lourdes ont été prononcées à l'encontre de trois prévenus: la médium Amandine Roy, le galeriste Bertrand Scholler et Aurélien Poirson-Atlan, alias Zoé Sagan, désignés comme des «instigateurs» de l'infox, selon le procureur Hervé Tétier.

