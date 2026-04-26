Ingénieur, joueur de volley, «une personne douce»: on en sait plus sur l'assaillant

L'assaillant armé qui a plongé dans le chaos un gala de la presse auquel assistait le président américain, Donald Trump, a été identifié dimanche par des médias américains comme étant un ingénieur en mécanique de 31 ans originaire de Californie.

26 avril 2026, Washington, D.C., États-Unis : Cole Tomas Allen, un tireur de 31 ans originaire de Californie, a été placé en garde à vue après avoir tenté de pénétrer dans la salle de bal armé de pistolets et de couteaux lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, qui s'est tenu au Washington Hilton le 25 avril 2026 à Washington, D.C. IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

Quelques heures après les coups de feu tirés à l'extérieur de la salle de bal où se tenait samedi le dîner de l'Association des correspondants de la Maison Blanche, Donald Trump a partagé une photo du suspect menotté, face contre le tapis.

L'homme aux cheveux bruns et à la moustache a été identifié par plusieurs médias américains, citant des sources au sein des forces de l'ordre, comme étant Cole Tomas Allen, 31 ans, habitant Torrance, dans la banlieue sud-ouest de Los Angeles, en Californie.

Les autorités américaines n'ont pas encore confirmé publiquement l'identité du suspect.

Un profil LinkedIn au nom de «Cole Allen» montrait la photo d'un homme qui semblait correspondre au cliché partagé par M. Trump. Sur ce profil, M. Allen se présentait comme un ingénieur passionné par le développement de jeux vidéo, basé dans la région de Los Angeles. «Ingénieur en mécanique et informaticien de formation, développeur de jeux indépendant par expérience, enseignant de naissance», pouvait-on lire sur son profil.

Une personne du nom de Cole Allen a obtenu en 2017 un diplôme de premier cycle au California Institute of Technology, selon la cérémonie de remise de diplômes de l'école.

L'année dernière, M. Allen a publié une photo de lui en toge et toque de diplômé, indiquant qu'il en avait «terminé» avec son master en informatique à la California State University Dominguez Hills.

Il a également publié un message au sujet d'un jeu indépendant qu'il a développé, intitulé «Bohrdom», décrit comme un jeu de combat «basé sur l'habileté, non violent».

C2 Education, une académie de préparation aux concours basée à Torrance, a désigné Allen comme «enseignant du mois» dans une publication Instagram datée de décembre 2024. Dans cette publication, on voit un homme aux cheveux bruns avec un demi-sourire, portant un pull bleu marine à fermeture éclair, les mains croisées dans le dos.

«Loup solitaire»

Donald Trump a déclaré à des journalistes que le suspect, qui a été interpellé sur les lieux, habitant en Californie et que les forces de l'ordre perquisitionnaient son domicile.

Le suspect doit comparaître devant un tribunal lundi pour des charges liées aux armes à feu et à des agressions, ont indiqué des responsables.

Les autorités ont précisé qu'il était armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux, et qu'il était inconnu des services de la police métropolitaine de Washington.

«Mon impression est qu'il s'agissait d'un loup solitaire», a déclaré M. Trump, ajoutant que la motivation du suspect n'était pas encore claire, mais qu'il pensait que le tireur était «malade».

Des agents du FBI ont été vus samedi soir en train d'entrer dans une maison à deux étages à Torrance, liée au suspect, selon un photographe de l'AFP. La maison brune était bouclée, baignée de lumières rouge et bleu des gyrophares de la police.

Un voisin a déclaré à la chaîne CNN qu'il avait vu Allen sur la propriété «il y a quelques jours».

Selon NBC News, Allen a fréquenté le lycée Pacific Lutheran High School, dans la banlieue de Los Angeles, et faisait partie de l'équipe de volley-ball.

Un ancien coéquipier l'a décrit comme «presque un génie» et «super stable». «Les autres étudient beaucoup. Lui n'avait pas besoin d'étudier. Ça lui venait tout seul. Il était vraiment, vraiment intelligent», a raconté cet ancien coéquipier à NBC. Il a également été décrit comme une «personne douce».

M. Allen était inscrit sur les listes électorales sans préférence de parti, a rapporté le journal Los Angeles Times.

Selon les registres de la Commission électorale fédérale consultés par l'AFP, une personne nommée Cole Allen, identifiée comme enseignant chez C2 Education à Torrance, a fait un don de 25 dollars à un groupe collectant des fonds pour la campagne de la démocrate Kamala Harris, candidate démocrate malheureuse face à Donald Trump lors de la présidentielle de 2024.