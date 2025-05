Les pluies ont atteint Bombay seize jours plus tôt que d'habitude. ATS

De fortes précipitations ont entraîné des inondations lundi à Bombay, la capitale financière de l'Inde, frappée deux semaines plus tôt que d'habitude par des pluies de mousson, selon le service météorologique du pays.

Vitales pour l'approvisionnement en eau du pays, les pluies de mousson s'abattent généralement sur une grande partie de l'Inde de juin à septembre.

Elles entraînent des inondations et des glissements de terrain qui font de nombreuses victimes et d'importants dégâts.

Le service météorologique indien (IMD) a placé en alerte rouge la mégapole située dans l'Etat du Maharashtra (ouest), jusqu'à mardi en raison de «précipitations extrêmement fortes».

«Tous les habitants sont invités à rester chez eux et à éviter les déplacements sauf en cas d'extrême nécessité», ont déclaré les autorités municipales dans un communiqué.

Les pluies ont atteint Bombay lundi, soit «16 jours plus tôt que d'habitude», a indiqué l'IMD, rappelant qu'elles s'abattent généralement sur Bombay autour du 11 juin.

«C'est la date la plus précoce (enregistrée) sur une période allant de 2001 à 2025», a-t-il précisé.

Concernant le vaste Etat du Maharashtra, c'est la première fois en 14 ans que les pluies de mousson arrivent aussi tôt, a affirmé la responsable météorologique de l'IMD dans la région, Shubhangi Bhute.

L'Asie du Sud a enregistré des températures plus élevées au cours des dernières années et une évolution des conditions météorologiques. Il est cependant difficile pour les scientifiques d'établir la manière dont le changement climatique à des conséquences sur la mousson, un phénomène très complexe.

«Brise marine colossale»

La mousson du sud-ouest ou mousson d'été asiatique est essentiellement une brise marine colossale qui apporte à l'Asie du Sud, chaque année entre juin et septembre, de 70 à 80% de ses précipitations annuelles.

Vitale pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, elle se produit lorsque la chaleur de l'été réchauffe la masse continentale de la sous-région, provoquant une élévation de l'air et aspirant les vents plus frais de l'océan Indien qui produisent alors d'énormes volumes de pluie.

En Inde, la mousson commence généralement par frapper l'Etat du Kerala (sud) début juin avant de toucher le reste du pays au cours de la première semaine de juillet et atteint généralement le Maharashtra vers le 7 juin.