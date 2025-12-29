Les secours ont retrouvé lundi les corps de deux hommes portés disparus après des pluies torrentielles ayant entraîné des inondations dans le sud de l'Espagne. Cela porte le bilan de cet épisode de crues à trois morts, ont indiqué lundi les autorités.

La Garde civile espagnole a précisé qu'un de ces corps avait été retrouvé à environ trois kilomètres du point où il avait été emporté dimanche par une rivière en crue près de Grenade. Selon la télévision espagnole, ce jeune homme de 20 ans avait été emporté alors qu'il tentait de traverser le lit d'une rivière à moto.

Le corps d'un autre homme, qui se trouvait dans une camionnette emportée par les eaux, a quant à lui été retrouvé dans la province de Malaga, a annoncé le maire d'Alhaurin el Grande, Antonio Bermudez. Le corps de l'autre passager de ce véhicule avait déjà été découvert dimanche par la police.

Les deux hommes, âgés d'un peu plus de 50 ans, étaient des «amis de toujours», a déclaré Antonio Bermúdez à des journalistes, évoquant «un Noël triste et sombre» pour sa commune.

Journée de deuil

La ville a décrété mardi une journée officielle de deuil et a annulé tous les événements publics «parce que personne à Alhaurín el Grande n'a envie de célébrer quoi que ce soit en ce moment», a-t-il ajouté. De fortes pluies ont balayé pendant douze heures la région de Malaga dimanche.

L'Espagne a été fortement touchée par le changement climatique ces dernières années, enchaînant vagues de chaleur de plus en plus longues et épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents. Des inondations avaient fait plus de 230 morts en octobre 2024, principalement dans la région de Valence, à l'est du pays.