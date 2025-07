Inondations dévastatrices au Texas : ce que l’on sait

Le bilan des crues subites dans le centre du Texas ne cesse d'augmenter depuis vendredi, dépassant désormais les 80 morts. Malgré des alertes émises par les services météo dès jeudi, l'intensité des pluies et la rapidité de la montée des eaux dans la nuit qui a suivi ont semé mort et dévastation dans cette zone.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Les dernières inondations gravissimes dans cet Etat remontent à 2017 avec l'ouragan Harvey, qui avait frappé la côte du Texas et fait 89 morts, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Le gouverneur du Texas Greg Abbott a par ailleurs prévenu que la région était encore sous la menace d'inondations subites, jusqu'à lundi soir selon les services météo.

Voici ce que l'on sait du désastre et des questions qu'il suscite sur la prévention de telles catastrophes.

Le comté de Kerr, zone touristique la plus touchée

La majorité des victimes - au moins 68 - ont été recensées dans le comté de Kerr, au nord-ouest de San Antonio, où le fleuve Guadalupe a connu une brusque montée des eaux. Ce comté, parfois surnommé «l'allée des crues soudaines», est aussi un lieu de villégiature réputé pour son climat doux, ses loisirs aquatiques et ses centres de vacances. Parmi eux, Camp Mystic, colonie chrétienne de vacances pour filles de 8 à 18 ans situé en bord de rivière, a été particulièrement touché.

Trois comtés plus à l'est, près d'Austin, capitale du Texas, traversés par des affluents du Guadalupe ou des rivières locales, ont également déploré des morts. Celui de Travis en a recensé six, ceux de Williamson et de Burnet deux chacun.

Dans toutes ces zones, le calcaire est un facteur géologique majeur qui a accentué la rapidité et la violence des crues en favorisant un ruissellement très rapide dès saturation du sol, selon une experte citée par la radio publique américaine.

La population avertie en pleine nuit

Jeudi 3 juillet en fin d'après-midi, le National Weather Service, l'administration météorologique américaine, de la région Austin/San Antonio diffuse une première alerte aux crues pour le comté de Kerr et ses environs, avertissant d'un risque de fortes pluies, allant jusqu'à 18 cm, soit 170 litres d'eau par m2.

La première alerte à la crue subite tombe à 23H41 locales, suivie à 01H14 de l'annonce d'un risque «majeur» pour les comtés de Kerr et son voisin Bandera, qui déclenche les alertes sur téléphones portables ou radios.

Des alertes «Flash Flood Emergency » - plus haut niveau d'alerte - suivent vers 04H00 puis 05H30 - à une heure où beaucoup de gens dorment et coupent leur téléphone - pour Kerr et les rives du fleuve Guadalupe, signalant un danger de mort imminent et ordonnant l'évacuation des zones inondables.

C'est au coeur de la nuit que le fleuve Guadalupe enregistre une montée de ses eaux comprises entre six et neuf mètres selon les endroits, submergeant les zones alentours avec des routes coupées et des barrages endommagés.

Pour les comtés de Travis et Burnet, les alertes au niveau maximal ont été émises la nuit suivante, du 4 au 5 juillet.

La réduction des moyens des agences météo en cause

Ces crues ont relancé le débat sur l'amélioration des systèmes d'alertes en zone rurale, souvent mal couvertes par les réseaux mobiles, et la question de la coordination entre autorités locales et fédérales pour garantir des alertes efficaces et rapides partout.

L'administration Trump est aussi confrontée à des critiques en raison des coupes qu'elle a effectuées dans la NOAA, qui chapeaute le National Weather Service, chargé d'émettre les alertes météorologiques et hydrologiques à la population.

En février 2025, la commission DOGE chargée de sabrer dans les dépenses fédérales, alors sous la direction d'Elon Musk, a notamment procédé à des licenciements à la NOAA, provoquant le départ d'environ 10% des effectifs, selon la presse américaine.

Des élus démocrates estimaient en mai que l'agence fédérale n'aurait plus suffisamment d'experts pour se préparer aux catastrophes météorologiques.

Quelles réactions de Trump et des autorités fédérales ?

Donald Trump a assuré que son administration, en particulier la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, dépêchée sur place, collaborait activement avec les responsables locaux, dont le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott.

«Nous continuerons à nous rendre sur place. Nous travaillons en étroite collaboration avec les représentants du Texas, et c'est une chose horrible qui s'est produite, absolument horrible», a déclaré le président américain dimanche.

Les gardes-côtes et les secouristes texans ont sauvé plus de 850 personnes des eaux, a-t-il ajouté. Il a annoncé son intention de se rendre sur place, «probablement vendredi».

La ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé la mobilisation de la FEMA, l'agence fédérale de réponse aux ouragans, incendies et autres désastres, que Trump envisageait pourtant de supprimer en janvier.