Un total de 93 personnes sont portées disparues depuis les inondations qui ont ravagé le sud-est de l'Espagne voilà huit jours, selon un nouveau bilan publié mercredi par le tribunal supérieur de justice de la région de Valence.

KEYSTONE

Mardi soir, ce tribunal avait indiqué que 89 personnes étaient recherchées depuis les intempéries, qui ont fait au moins 219 victimes, principalement dans la région de Valence, selon les bilans fournis par les autorités nationales et régionales.

Dans un communiqué publié mercredi soir, le tribunal précise que quatre nouvelles disparitions ont été officiellement signalées aux forces de police et de gendarmerie, portant à 93 le nombre de personnes recherchées.

Le nombre de personnes disparues «peut augmenter ou diminuer en fonction des nouvelles identifications des personnes décédées, de l'augmentation du nombre de signalements de disparitions ou de la localisation des personnes en vie», précise-t-il toutefois.

Poursuite des recherches

Sur le terrain, les opérations de recherche se sont poursuivies mercredi, notamment dans les parkings souterrains et les cours d'eau de la banlieue de Valence, zone la plus affectée par les inondations.

Les 15'000 soldats et policiers déployés dans la région continuent par ailleurs de participer aux travaux de déblaiement et de remise en état des routes et des infrastructures détruites par les intempéries.

Devant l'ampleur de la catastrophe, le gouvernement a annoncé mardi une aide d'urgence de 10,6 milliards d'euros, prévoyant des aides directes pour les habitants et les entreprises sinistrés et la prise en charge des travaux engagés par les municipalités.

Mercredi, la Banque européenne d'investissement (BEI), dirigée depuis janvier par l'ex-ministre espagnole de l'Economie Nadia Calviño, a quant à elle annoncé une aide financière de 900 millions d'euros pour aider à la reconstruction de la région.

