Au Pakistan, plus de 200 personnes sont mortes dans de graves inondations au cours des dernières semaines. Parmi les morts, on compte près de 100 enfants, selon les autorités.

Vue générale montrant les inondations causées par les fortes pluies de mousson dans le village de Ladian, à Rawalpindi, au Pakistan, le 17 juillet 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les inondations ont été provoquées par les fortes pluies de la mousson. La plupart des victimes se trouvent dans la plus grande province du pays, le Pendjab.

De nombreuses personnes sont mortes lorsque leurs maisons se sont effondrées sous la pression de l'eau. Plus de 560 personnes ont également été blessées.

Les services météorologiques pakistanais prévoient d'autres fortes pluies en juillet et en août.

Le Pakistan est l'un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Ses 255 millions d'habitants sont de plus en plus confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes.