Un mois après le vol des bijoux Un poste de police «mobile» va s'installer au Louvre

ATS

19.11.2025 - 16:00

La directrice du Louvre, Laurence des Cars, a évoqué mercredi lors d'une audition à l'Assemblée nationale une «culture de la sûreté» renforcée autour de l'établissement. Cela comprend notamment un poste de police «mobile» au sein «du domaine» du musée le plus visité au monde.

Laurence des Cars, directrice du musée du Louvre, s'exprime devant la commission de la culture de l'Assemblée nationale, mercredi 19 novembre 2025 à Paris. (AP Photo/Michel Euler)
Laurence des Cars, directrice du musée du Louvre, s'exprime devant la commission de la culture de l'Assemblée nationale, mercredi 19 novembre 2025 à Paris. (AP Photo/Michel Euler)
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.11.2025, 16:00

Un mois après le spectaculaire cambriolage du Louvre, sa présidente-directrice, qui avait déjà reconnu des failles dans la sécurité du musée, a détaillé lors d'une audition devant la commission des Affaires culturelles «plus d'une vingtaine» des mesures prises en urgence, qui «se déploieront dans les prochains jours, dès ce mois de décembre».

Tout d'abord, «un poste avancé mobile de la police nationale» sera prochainement installé «au sein du domaine du Louvre». Cette décision fait suite à des discussions «extrêmement fructueuses» avec la préfecture de police, a précisé Laurence des Cars.

Le Louvre, contacté par l'AFP, a répondu que ce projet «est en cours, en lien avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur», sans plus de détails.

Peu après le vol, la dirigeante avait souhaité l'installation d'un commissariat de police au sein du Louvre, demande à laquelle le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, et le préfet de police de Paris, Patrice Faure, s'étaient opposés.

Une centaine de caméras

Mme des Cars a aussi annoncé que 100 caméras seront installées aux abords du musée «d'ici la fin de l'année 2026», leur très faible nombre ayant été pointé après le casse du 19 octobre au cours duquel huit joyeux de la Couronne de France ont été dérobés par des malfaiteurs à l'aide d'un monte-charge.

Quant au déploiement «d'équipements de mise à distance sur les espaces publics sensibles» aux abords du musée, notamment pour empêcher que des véhicules s'y garent, il «aura lieu à partir de décembre».

Laurence des Cars a aussi redit vouloir créer un poste de «Monsieur ou Madame sûreté du Louvre directement rattaché à la présidence du musée».

La présidente-directrice du Louvre depuis 2021 a rappelé que, «depuis 2022, chaque rénovation de salles, chaque programme de travaux ont été rigoureusement accompagnés d'un renforcement de la vidéoprotection et de la sécurisation des oeuvres. Entre 2022 et 2025, pas moins de 134 caméras numériques ont été déployées au sein des espaces», a-t-elle précisé.

Alors que la vétusté du musée est aussi en question, avec la fermeture cette semaine de la galerie Campana, sa directrice a défendu le plan de rénovation «Louvre – Nouvelle renaissance», présenté par le président Emmanuel Macron en début d'année et «plus que jamais nécessaire». «L'obsolescence des équipements du Louvre», électriques notamment, «constitue la moitié du projet», a-t-elle insisté.

