L'Arno gonflé par les pluies à Florence. ATS

De fortes pluies ont frappé vendredi la Toscane et l'Emilie-Romagne, poussant les autorités à placer en alerte rouge ces deux régions du centre-nord de l'Italie.

«J'invite tous les citoyens à la plus grande attention et prudence. La situation continuera de s'aggraver jusqu'à l'après-midi avec des pluies intenses et persistantes», a mis en garde sur Facebook le président de la région Toscane, Eugenio Giani, alors que sont touchées notamment la capitale Florence, Pise, Prato et Pistoia.

Des dizaines de demandes de secours sont parvenues à la salle opérationnelle des pompiers de Florence, surtout pour des cas «d'inondations et de chauffeurs de véhicules en difficulté», ont-ils indiqué sur X.

Une vidéo postée par les pompiers montre des voitures immobilisées dans des rues, où le niveau de l'eau semble atteindre les 30 à 50 cm.

Une autoroute a dû être fermée provisoirement dans la matinée.

Dans la région voisine d'Emilie-Romagne, «la première vague d'intempéries, qui a frappé au cours de la nuit et dans la matinée la zone de Bologne et de la Romagne, est terminée et la situation des fleuves est actuellement sous contrôle», a annoncé vendredi la région dans un communiqué.

Alerte maximale

«Mais l'alerte pour les prochaines heures reste maximale en raison de l'arrivée de nouvelles intempéries», a-t-elle averti.

L'Emilie-Romagne a été touchée par des inondations catastrophiques en mai 2023 ayant entraîné la mort de 17 personnes et des milliards d'euros de dégâts.

En septembre, des pluies torrentielles avaient provoqué des crues en Toscane, entraînant la mort de deux Allemands, une grand-mère et son petit-fils.

L'alerte rouge correspond à un «grave danger pour la sécurité des personnes avec de possibles pertes de vies humaines», selon la protection civile.