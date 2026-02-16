  1. Clients Privés
«Jusqu'à nouvel avis» Une cinquantaine d'habitants tenus d'évacuer vers La Fouly

ATS

16.2.2026 - 10:21

Un ordre d'évacuation a été diffusé lundi matin pour plusieurs zones situées sur la commune d'Orsières (VS), en raison des importantes intempéries et des forts vents enregistrés. L'ordre est valable dès 11h00 et «jusqu'à nouvel avis» pour une cinquantaine d'habitants.

Plusieurs habitants de bâtiments situés à La Fouly (VS) ont été sommés d'évacuer lundi matin en raison des importantes intempéries (photo d'illustration).
Plusieurs habitants de bâtiments situés à La Fouly (VS) ont été sommés d'évacuer lundi matin en raison des importantes intempéries (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

16.02.2026, 10:21

16.02.2026, 10:59

Plusieurs bâtiments situés sur le Plateau de l'A Neuvaz à La Fouly sont concernés, tout comme les hameaux de Le Clou et Les Granges et le village de Ferret. Les habitants sont tenus d'évacuer «jusqu'à nouvel avis», dans tous les cas jusqu'à mercredi 10h00, ont indiqué les autorités communales dans un communiqué de presse. En cause également: les «importantes précipitations annoncées dans les prochaines heures».

Les personnes concernées, soit une cinquantaine d'habitants, ont déjà été «pré-informées» dimanche, avant que l'ordre officiel ne soit communiqué lundi vers 9h00, précise à Keystone-ATS le président de la commune d'Orsières Joachim Rausis. «Nous avons pu atteindre tout le monde et nous avons pu reloger ceux qui doivent l'être», poursuit-il.

Evacuation «préventive»

Cette évacuation est avant tout «préventive», rassure encore Joachim Rausis. «C'est exactement ce que l'on a vécu en 2018 et 2021.»«Très peu de bâtiments sont situés en zone rouge et donc exposés aux risques d'avalanche», explique Joachim Rausis. Une trentaine de bâtiments concernés sont d'ailleurs situés plus haut dans la vallée, et généralement non accessibles pendant l'hiver.

Et d'ajouter que la situation est suivie en continu. Une décision sera prise mercredi matin concernant la levée ou le maintien de l'ordre d'évacuation.

Les accès à la piste de fond et au sentier raquettes sont également interdits.

