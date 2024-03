6 personnes, dont 2 enfants, portées disparues dans le Gard

Six personnes, dont deux enfants, sont portées disparues dans le Gard, emportées par les crues en tentant de traverser des ponts en voiture dans la nuit de samedi à dimanche, selon un nouveau bilan dimanche matin de la préfecture.

SIx personnes sont désormais portées disparues en marge du passage de la dépression Monica sur le département du Gard pic.twitter.com/ZXzqJrxz9C — BFMTV (@BFMTV) March 10, 2024

Un père et ses deux enfants de 4 et 13 ans ont été emportés à Dions, au nord de Nîmes, vers 23h30 samedi, et deux autres personnes à Goudargues, dans le nord du département, dimanche vers 05h00, a indiqué lors d'un point presse Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture.

Un automobiliste était déjà porté disparu samedi soir à Gagnières, toujours dans le nord du département.

A Dions, les occupants du véhicule ont pu appeler les secours après s'être engagés sur le pont. La mère de famille, une femme de 40 ans qui se trouvait également dans la voiture, a pu être retrouvée par les sauveteurs et a été transportée à l'hôpital, a-t-il précisé.

A Goudargues, deux personnes sont portées disparues également après le franchissement d'un pont.

L'automobiliste déjà été porté disparu samedi soir, a aussi été emporté en tentant de traverser un pont vers 19h45 à Gagnières. Il s'agit d'un automobiliste de 62 ans. L'autre occupant de la voiture a réussi à sortir du véhicule et s'est réfugié dans un arbre, avant d'être prise en charge par les pompiers.

Le Gard avait été placé en vigilance orange crues par Météo-France en raison de l'épisode de très fortes précipitations lié à la tempête Monica qui a balayé un grand quart sud-est de la France.

bas