Intempéries Un pompier meurt submergé par les inondations au Portugal

ATS

7.2.2026 - 18:51

Un pompier portugais est mort samedi «lors d'une opération de patrouille, reconnaissance et surveillance» aux abords d'une rivière dans la commune de Campo Maior, située dans le district de Portalegre (centre), a annoncé l'Autorité nationale de protection civile dans un communiqué.

D'après les médias locaux, ce pompier de 46 ans aurait été submergé en essayant de traverser une zone inondée. (image d'illustration)
D'après les médias locaux, ce pompier de 46 ans aurait été submergé en essayant de traverser une zone inondée. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.02.2026, 18:51

D'après les médias locaux, ce pompier de 46 ans aurait été submergé en essayant de traverser une zone inondée. Il s'agit de la première victime connue de la dépression Marta, qui s'est abattue samedi sur le Portugal et l'Espagne voisine.

Les vents violents de la tempête Kristin avaient déjà fait cinq morts la semaine dernière au Portugal, et les pluies de la dépression Leonardo avaient fait une autre victime mercredi.

