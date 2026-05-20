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Proche-Orient Interdiction confirmée pour 37 ONG d'opérer dans les Territoires palestiniens

ATS

20.5.2026 - 17:59

Plusieurs ONG, dont Médecins sans frontières (MSF), ont fait valoir qu'elles ne souhaitaient pas partager la liste de leurs employés par crainte pour leur sécurité (image d'illustration).
Plusieurs ONG, dont Médecins sans frontières (MSF), ont fait valoir qu'elles ne souhaitaient pas partager la liste de leurs employés par crainte pour leur sécurité (image d'illustration).
ATS

La Cour suprême israélienne a confirmé l'interdiction pour 37 ONG humanitaires étrangères d'opérer dans les Territoires palestiniens, a rapporté mercredi le gouvernement. Elle a validé les nouvelles procédures mises en place par le gouvernement de Benjamin Netanyanhu.

Keystone-SDA

20.05.2026, 17:59

20.05.2026, 18:48

Les autorités ont décidé l'an dernier d'exiger de ces organisations, pour des raisons de «sécurité», de transmettre les listes de leurs employés palestiniens pour être autorisées à travailler dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est.

Les ONG avaient jusqu'à fin février pour s'y conformer mais la Cour, saisie par un consortium représentant plusieurs d'entre elles, leur avait accordé un sursis, sans se prononcer sur le fond du différend.

La haute instance a finalement validé ces nouvelles procédures et leur a donné 30 jours pour s'y plier, sans quoi elles devront «cesser leurs activités», a indiqué le bureau de presse du gouvernement dans un communiqué.

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