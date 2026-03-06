  1. Clients Privés
Nouvelle règle La Suisse interdit les engins pyrotechniques dès le 1er avril

ATS

6.3.2026 - 13:11

Dès le 1er avril, allumer des engins pyrotechniques sera interdit dans les espaces publics en Suisse. La décision émane d'un organe du concordat des directrices et directeurs cantonaux des travaux publics des 26 cantons, a-t-il annoncé vendredi.

L'utilisation de feux d'artifice dans les lieux publics sera interdite depuis le 1er avril 2026. (Photo d'archive)
L'utilisation de feux d'artifice dans les lieux publics sera interdite depuis le 1er avril 2026. (Photo d'archive)
ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 13:11

06.03.2026, 14:12

En janvier déjà, le comité directeur de l’Autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (AIET) avait annoncé demander une telle interdiction. Une demande entendue par l'AIET, qui a décidé d'interdire ces engins.

Dans son communiqué, elle justifie cette décision en indiquant que plus de 11'000 réponses ont été reçues dans le cadre de la consultation sur la révision totale prévue des prescriptions suisses de protection incendie. Elle indique toutefois que l'examen de ces réponses prendra du temps.

L'AIET souhaite également tenir compte dans la consultation, des conclusions des enquêtes encore en cours sur l'incendie dramatique de Crans-Montana (VS). Les nouvelles prescriptions de protection incendie devraient entrer en vigueur en automne 2027.

