Un influenceur et son caméraman ont été interpellés samedi soir à Bulle (FR) à la suite d’un rassemblement non autorisé organisé dans le cadre d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Des engins pyrotechniques ont été utilisés. Personne n’a été blessé.

Le Centre d’engagement et d’alarme de la police fribourgeoise a reçu samedi soir une dizaine d'appels pour un attroupement de jeunes ainsi que pour l'utilisation d’engins pyrotechniques à Bulle. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Centre d’engagement et d’alarme de la police fribourgeoise a reçu samedi soir une dizaine d'appels pour un attroupement de jeunes ainsi que pour l'utilisation d’engins pyrotechniques à Bulle. Sur place, les patrouilles ont découvert une centaine d'adolescents venus assister à la diffusion en direct d’un influenceur sur les réseaux sociaux.

Des engins pyrotechniques ont été déclenchés au milieu de la foule et la circulation a été entravée, a indiqué mercredi la police. Aucune demande d'autorisation n'avait été déposée pour cette manifestation. La foule a été dispersée et personne n'a été blessé.

L’influenceur et son caméraman, deux hommes âgés de 22 et 29 ans et domiciliés dans la région, ont été emmenés au poste de police et auditionnés avant d'être relaxés. Ils seront dénoncés à l’autorité compétente pour diverses infractions.

Un jeune homme de 15 ans a également été interpellé pour avoir lancé un engin pyrotechnique dans la foule. Son matériel a été séquestré. Il sera aussi dénoncé à la justice, a précisé la police qui rappelle que toute manifestation sur le domaine public est soumise à autorisation auprès des autorités.