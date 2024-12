Interpellation d'un adolescent soupçonné du viol d'une octogénaire

Un adolescent âgé de 16 ans, soupçonné d'avoir violé et volé une retraitée de 84 ans en octobre à Pont-de-Claix (Isère), a été mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué le parquet de Grenoble vendredi.

Une «importante opération judiciaire» a permis l'interpellation du suspect, un mineur de 16 ans inconnu jusqu'ici des forces de l'ordre (image d'illustration).

AFP Megane Bochatay

Les faits remontent au 23 octobre 2024, lorsqu'un suspect s'était introduit sans effraction dans le domicile de l'octogénaire, vivant seule dans sa maison au Pont-de-Claix. Après lui avoir dérobé sous la menace des objets de valeur, il l'avait contrainte à se déshabiller avant de la violer, selon la même source.

Une «importante opération judiciaire» a permis l'interpellation du suspect, un mineur de 16 ans inconnu jusqu'ici des forces de l'ordre, le 17 décembre à Pont-de-Claix, a indiqué le procureur Eric Vaillant, confirmant des informations du Dauphiné Libéré.

Simultanément, un autre jeune de 17 ans, déjà connu pour des faits d'escroquerie et soupçonné d'avoir participé au vol faisant le guet à l’extérieur du domicile, était interpellé au Cannet-des-Maures (Var).

Le père du jeune de 17 ans, soupçonné d'être «l'instigateur du vol au cours duquel le viol a été commis» et déjà connu pour des faits de violence ou d'usage de stupéfiants, a été arrêté à son tour peu après dans le Var, selon M. Vaillant.

Tous trois ont été mis en examen. Le mineur le plus jeune «a reconnu le viol (et) a fait l'objet d'un placement en détention provisoire». Quant aux deux autres mis en cause, ils «ont été placés sous contrôle judiciaire» selon le procureur.

