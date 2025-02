La Cour suprême bernoise a acquitté mercredi un membre de la police cantonale accusé d'abus d’autorité et de voie de fait. Il était accusé d'avoir poussé un homme de manière inutilement brutale dans un fourgon lors d'une invention en juin 2021.

Le policier avait initialement été condamné à 90 jours-amende et une amende de 600 francs (image d'illustration, archives). Imago

Keystone-SDA, hn, ats ATS

L'homme, qui avait les mains attachées dans le dos, a trébuché en montant dans un véhicule de la police, a déclaré le policier au tribunal. En première instance, le tribunal régional de Bern-Mittelland n'avait pas retenu cette version des faits.

Il avait estimé que le policier avait poussé sans ménagement le suspect dans le fourgon et l'avait condamné à 90 jours-amende avec sursis et à une amende de 600 francs pour abus d'autorité et voie de fait. Le second policier impliqué avait déjà été acquitté à l'automne 2023 par le même tribunal régional.

Tempête médiatique

L'affaire avait provoqué une tempête médiatique dans la ville fédérale. Les quotidiens bernois Bund et Berner Zeitung avaient comparé cette arrestation mouvementée avec l'assassinat de George Floyd, un Afro-Américain mort asphyxié sous le genou d'un policier aux Etats-Unis.

Dans un rapport publié en janvier dernier, le gouvernement bernois a estimé que les deux journaux ont induit le lecteur en erreur en présentant l'arrestation comme beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'avait été en réalité, en ne respectant pas la présomption d'innocence et en tirant un parallèle avec l'affaire George Floyd. Des reproches rejetés par la rédaction en chef des deux titres.

«Enorme soulagement»

Dans un communiqué publié par ses services, le conseiller d’Etat en charge de la sécurité Philippe Müller a salué le jugement de la Cour suprême. Pour les deux policiers et leur famille, les acquittements sont «un énorme soulagement», dit-il.

Le communiqué souligne que, lorsqu'une personne s'oppose à son arrestation par la police, l'incident peut être grave aux yeux des non-initiés. Les policiers sont toutefois formés «avec un soin tout particulier» à l'usage de la contrainte, ajoute la Direction de la sécurité, qui entend mieux expliquer le travail de la police au grand public et aux médias.