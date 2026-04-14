Interview polémique de Sergueï Lavrov : Léa Salamé partage ses regrets

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il ne faut pas être hypocrite» Interview polémique de Sergueï Lavrov : Léa Salamé partage ses regrets

Gregoire Galley

14.4.2026

Léa Salamé, présentatrice du 20H de France 2, a dit mardi regretter que son interview controversée du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, n'ait pas été «accompagnée» par des reportages et un spécialiste en plateau.

L’interview de Sergueï Lavrov par Léa Salamé a suscité une pluie de critiques et d'accusations de complaisance.
L’interview de Sergueï Lavrov par Léa Salamé a suscité une pluie de critiques et d'accusations de complaisance.
IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse

14.04.2026, 13:25

Cette interview, diffusée le 26 mars, a suscité une pluie de critiques et d'accusations de complaisance, à commencer par celles du gouvernement français et de l'Ukraine, en plein G7.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a notamment regretté que son homologue russe «ait pu dérouler tranquillement sa propagande» lors de cette interview.

Ce mardi, lors d'une matinée de débats organisée par France Télévisions sur «L'information, nouvelle ligne de front», Léa Salamé est revenue sur cette polémique. «Il ne faut pas être hypocrite» car de telles interviews sont «demandées» par «toutes les rédactions», a-t-elle déclaré.

«Faut-il donner la parole à des dirigeants qui lancent des guerres? Je pense que oui», a-t-elle enchaîné. Sinon, les démocraties «laisseront à la Russie ou à d'autres le monopole du récit».

Cependant, «j'ai un regret sur cette interview», c'est que «probablement, en 2026, on ne peut pas balancer une interview comme ça sans l'accompagner», a poursuivi la journaliste, rejoignant la position de Philippe Corbé, directeur de l'information de France Télévisions.

«Mal préparée et dangereuse». Scandale sur France 2: l’interview de Lavrov déclenche une tempête

«Mal préparée et dangereuse»Scandale sur France 2: l’interview de Lavrov déclenche une tempête

Traduction déformée

«On aurait dû demander à Etienne Leenhardt (spécialiste des relations internationales pour le JT, ndlr) de venir en plateau» et «nous aurions dû aussi l'accompagner par un reportage sur les victimes en Ukraine» et «un reportage sur la guerre hybride qu'ils nous mènent», selon Léa Salamé.

Interviewer le chef de la diplomatie russe, «acteur majeur de la guerre au Moyen-Orient» et «allié» de l'Iran, «a un intérêt journalistique évident», avait défendu Philippe Corbé. «Interroger quelqu'un, ça n'est pas lui offrir une tribune» et Léa Salamé «ne lui déroule pas le tapis rouge», a-t-il insisté lors de ces débats.

Enregistrée à l'avance, l'interview a été réalisée à distance avec M. Lavrov, qui se trouvait à Moscou. Dix minutes ont été diffusées dans le 20H de France 2, regardées par 3,4 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie, et une version d'une heure a été mise en ligne sur franceinfo.fr.

L'interview a ensuite été diffusée sur la chaîne YouTube du ministère russe des Affaires étrangères mais avec une traduction déformée des questions de Léa Salamé pour aller dans le sens de Moscou. «La Russie a manipulé les questions», a pointé le ministère français des Affaires Etrangères.

Les plus lus

Un double attentat-suicide pendant la visite du pape
«Cougar Island»: c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures... daubes !
Le couple Moretti mis en examen à Rome
Interview polémique de Sergueï Lavrov : Léa Salamé partage ses regrets
Deux navires traversent le détroit d'Ormuz malgré le blocus américain
Danger élevé: la Patrouille des Glaciers stoppe ses premières courses