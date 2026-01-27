  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Moyenne de 123 par jour Intoxications: toujours plus d'appels au numéro 145

ATS

27.1.2026 - 09:23

De plus en plus de personnes appellent le numéro d'urgence 145 pour des cas d'intoxication, indique le rapport annuel de la fondation Tox Info Suisse. Près de la moitié des demandes reçues l'an dernier concernaient des enfants et des adolescents.

Comme les années précédentes, le numéro d'urgence antipoison a été appelé le plus souvent pour des intoxications liées à des médicaments et des produits ménagers (image d'illustration).
Comme les années précédentes, le numéro d'urgence antipoison a été appelé le plus souvent pour des intoxications liées à des médicaments et des produits ménagers (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

27.01.2026, 09:23

27.01.2026, 09:27

Au total, Tox Info Suisse a effectué 44'736 consultations en 2025, ce qui représente une augmentation de 4,6% par rapport à l'année précédente, précise le rapport annuel publié mardi. Une tendance déjà amorcée ces dernières années, avec une augmentation du volume d'appels de 2 à 4% par an.

En 2025, le 145 a reçu 123 appels par jour en moyenne. 40% des cas concernaient des enfants d'âge préscolaire, et il s'agissait presque toujours d'accidents. Six pour cent des appels concernaient des adolescents. Dans ce cas, il s'agissait principalement d'empoisonnements intentionnels.

Médicaments et produits ménagers

Comme les années précédentes, le numéro d'urgence antipoison a été appelé le plus souvent pour des intoxications liées à des médicaments et des produits ménagers. 70% des demandes sont venues de la population, les autres ayant été effectuées par du personnel médical.

Lors de la session d'hiver 2025, le Parlement a approuvé les moyens financiers nécessaires pour assurer le fonctionnement du service antipoison cette année. Il s'agit désormais pour la fondation d'obtenir un financement à moyen et long terme de la part de la Confédération.

Les plus lus

Le long calvaire d'Isabelle Nanty: «Je suis arrogante avec la mort»
Valais: une fausse guide de montagne emmenait ses clients à 4000 m
Groenland: ce milliardaire qui souffle à l'oreille de Trump
Que sont devenus les onze médaillés suisses de 2022 ?
Qui est Kristi Noem, cette ministre de Trump sous le feu des critiques ?
Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule