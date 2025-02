La veuve du principal opposant au Kremlin Alexeï Navalny a appelé dimanche soir à Berlin à la mobilisation des exilés russes pour porter la «voix» de leurs compatriotes. Elle a dit espérer la fin rapide du régime de Vladimir Poutine.

«Cela ne sert à rien d'essayer de négocier» avec Vladimir Poutine, qui «mentira» et «trahira», a asséné à Munich Ioulia Navalnaïa, la veuve de l'opposant russe Alexeï Navalny, mort il y a an le 16 février 2024, dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique russe (archives). sda

«Nous devons sortir» et manifester «pour ceux en Russie qui ne peuvent le faire», a déclaré Ioulia Navalnaïa lors d'une cérémonie commémorant le premier anniversaire de la mort de son époux. «Soyons leur voix», a-t-elle ajouté, car les Russes restés dans leur pays «ont peur de finir en prison».

«Je veux que le régime» du président Vladimir «Poutine prenne fin le plus vite possible (...) afin de pouvoir revenir en Russie et construire une vie normale en Russie», a encore dit celle qui est déclarée «extrémiste» en Russie et qui a repris la tête du mouvement d'Alexeï Navalny depuis l'étranger.

«Je rêve vraiment de retourner» en Russie, a ajouté Ioulia Navalnaïa, tout en assurant ne pas céder au «désespoir».