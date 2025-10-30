  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Iran La peine de mort d'une militante commuée en 30 ans de prison

ATS

30.10.2025 - 13:57

La justice iranienne a commué la peine de mort prononcée contre une militante ouvrière accusée d'appartenance à un groupe kurde interdit, en une peine de 30 ans de prison, a annoncé son avocat.

Madrid, le 30 mai 2025: Manifestation pour demander la libération de trois militantes kurdes iraniennes — Pakhshan Azizi, Sharifeh Mohammadi et Varisheh Moradi — emprisonnées en Iran et menacées de peine de mort après des procès dénoncés par les ONG pour torture, aveux forcés et violations graves des droits humains.
Madrid, le 30 mai 2025: Manifestation pour demander la libération de trois militantes kurdes iraniennes — Pakhshan Azizi, Sharifeh Mohammadi et Varisheh Moradi — emprisonnées en Iran et menacées de peine de mort après des procès dénoncés par les ONG pour torture, aveux forcés et violations graves des droits humains.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

30.10.2025, 13:57

«Par décision de l'honorable chef du pouvoir judiciaire, la peine capitale de Mme Sharifeh Mohammadi a été commuée en une peine de prison de premier degré, soit 30 ans», a indiqué l'avocat Amir Raisian, mercredi sur le réseau X.

«Nous continuons à demander l'annulation de sa condamnation et son acquittement du chef de rébellion», a-t-il ajouté. Mme Mohammadi, 46 ans, avait été condamnée à mort en juillet 2024 pour «baghi» (rébellion), aux côtés des militantes Pakhshan Azizi et Varisheh Moradi, selon des organisations de défense des droits humains.

Arrêtée à Rasht, dans le nord de l'Iran, elle était accusée d'appartenir au parti Komala, un groupe sécessionniste kurde basé en Irak et considéré par Téhéran comme une organisation terroriste. En octobre 2024, la Cour suprême iranienne avait annulé sa condamnation à mort et ordonné un nouveau procès.

Les autorités iraniennes accusent les groupes kurdes d'Irak d'avoir attisé les manifestations de masse déclenchées par la mort, en septembre 2022, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après son arrestation pour non respect du code vestimentaire strict imposé aux femmes. Ces manifestations, parmi les plus importantes depuis la révolution islamique de 1979, avaient fait des centaines de morts, dont plusieurs dizaines parmi les forces de sécurité.

Les plus lus

Marine Le Pen : «C'est une journée qu'on peut qualifier d'historique»
Des masses rocheuses s'effondrent dans l'Alpstein appenzellois
«C'est un désastre» - Un voilier endommagé par le survol d'un avion
Neuf avions de Swiss doivent rester cloués au sol pendant plus d'un an
Michel Drucker : «Je pense à l'enfant, il sera orphelin très tôt»