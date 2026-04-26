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«Angoissant» et «préoccupant» Une voiture piégée explose à Belfast, en Irlande du Nord

ATS

26.4.2026 - 12:26

La police d'Irlande du Nord a lancé une opération de sécurité dimanche après l'explosion présumée d'une voiture piégée dans la nuit devant un commissariat près de Belfast. Cette explosion n'a pas fait de victime.

La police inspecte les lieux de l'explosion.
La police inspecte les lieux de l'explosion.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.04.2026, 12:26

Le Service de police d'Irlande du Nord (PSNI) a indiqué dans un communiqué qu'il intervenait sur les lieux d'une «alerte à la bombe» dans le quartier de Dunmurry, au sud-ouest de la capitale nord-irlandaise.

Des témoins ont fait état d'une forte détonation et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré un véhicule en feu devant un commissariat vers minuit.

Le PSNI a indiqué qu'une opération d'évacuation était en cours à proximité des lieux. Selon les médias locaux, des équipes de pompiers et des policiers ont éteint l'incendie.

Des responsables politiques locaux ont condamné cette apparente nouvelle attaque.

«Angoissant» et «préoccupant»

Il est «angoissant qu'une voiture piégée ait explosé devant le commissariat», a déclaré Soracha Eastwood, députée de la circonscription. «Ce n'est que par la grâce de Dieu qu'il n'y a pas de victimes», a-t-elle ajouté dans un message publié sur X.

Gavin Robinson, le dirigeant du DUP – le principal parti pro-britannique de la région – a qualifié l'incident de «profondément préoccupant».

Il survient un mois après qu'un chauffeur-livreur a été forcé par des hommes masqués, dont l'un était armé d'un pistolet, de conduire un engin explosif jusqu'à un commissariat de police à Lurgan, à l'ouest de Belfast.

«Républicains dissidents»

«Si c'était une nouvelle tentative de la part de républicains dissidents d'intimider les communautés et de prendre pour cible la police, alors elle doit être affrontée avec toute la rigueur de la loi», a déclaré M. Robinson dimanche.

L'expression «républicains dissidents» désigne des individus et des groupes favorables à l'unité irlandaise, qui n'acceptent pas l'accord de paix historique conclu en 1998 qui a largement mis fin à trois décennies de conflit.

Ces groupes sont beaucoup plus petits que l'IRA provisoire, qui a mis un terme à sa campagne violente en 2005, mais ils ont accès à des armes de gros calibre, selon la police. Ils ont utilisé des engins explosifs improvisés et des mortiers lors d'attaques par le passé.

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