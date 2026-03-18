Irréelle, elle est la plus grande influenceuse MAGA et fait recette avec des contenus érotiques

Une prétendue militaire américaine, Jessica Foster, enthousiasme plus d'un million de personnes sur la toile. Pourtant, derrière ce profil ne se cache pas une personne, mais un modèle commercial à connotation politique.

Jessica Foster avec Donald Trump et Lionel Messi. Le tout généré par l'IA. Jessica Foster @Instagram

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

En l'espace de quelques semaines, Jessica Foster a réussi à faire ce que les vrais influenceurs mettent souvent des années à réaliser. Cette dernière a réussi à apparaître avec des célébrités et aussi à cibler un groupe clairement défini de followers. Le compte Instagram de la prétendue militaire américaine n'existe que depuis décembre 2025 et compte déjà plus d'un million d'abonnés.

Sa mise en scène suit un schéma clair. Des selfies avec Donald Trump, des apparitions aux côtés de stars du sport comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, le tout accompagné du récit d'une militaire patriote proche du pouvoir politique. Les contenus sont visuellement convaincants et bien vendus. Mais au final, tout est purement inventé et généré par l'intelligence artificielle.

Militaire

Le personnage n'est pas le fruit du hasard d'un gadget numérique, mais semble avoir été construit de manière ciblée. Selon les recherches de Fast Company, Foster sert à interpeller les hommes conservateurs de droite. Un groupe cible qui est à la fois politiquement mobilisable et économiquement intéressant.

Le véritable chiffre d'affaires ne provient pas d'Instagram, mais d'un lien vers Onlyfans. Le profil y propose des contenus payants, parfois à des prix allant jusqu'à 100 dollars par photo. La plupart des photos sont des représentations fétichisées, emballées dans le personnage d'une militaire.

Mise en scène dès le début, l'influenceuse IA rapporte aujourd'hui beaucoup d'argent aux exploitants. Jess @Instagram

Le cas révèle les faiblesses structurelles de l'économie de plateforme. Meta exige certes la transparence pour la publicité politique générée par l'IA, mais uniquement pour les annonces payantes. Les contenus comme ceux de Foster passent à travers cette grille.

La modération est confiée à des vérificateurs de faits externes. Les interventions n'ont lieu qu'en cas de désinformation manifeste. Dans le cas de Foster, le marquage reste absent, bien que l'origine artificielle soit évidente.

Illusion

Onlyfans évolue également dans un champ obscure. La plate-forme interdit en principe les profils d'IA, sauf s'ils sont clairement identifiés et ressemblent à une personne réelle. Le fait que Foster soit malgré tout activement monétisée indique des lacunes dans l'application.

Les réactions sous les contributions montrent une image ambivalente. Outre les utilisateurs qui reconnaissent et commentent le caractère artificiel, ceux qui acceptent l'illusion ou l'ignorent délibérément dominent. Le fait que Jessica Foster ne soit pas réelle semble secondaire pour de nombreux utilisateurs. Ce qui compte, c'est qu'elle fonctionne, que ce soit en tant que divertissement ou en tant que séductrice.

Les critiques y voient toutefois plus qu'un phénomène Internet inoffensif. La journaliste Kat Tenbarge parle d'une combinaison de propagande politique et d'objectivation des femmes dans l'armée. D'autres observateurs décrivent Foster comme une incarnation exacerbée de clichés idéologiques. Mais le point décisif réside moins dans la critique que dans la résonance : la demande existe.