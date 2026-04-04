LauterbrunnenDrame en montagne : un homme de 35 ans tué par une avalanche sur le Schwarzbirg
ATS
4.4.2026 - 11:20
Une avalanche s’est déclenchée vendredi matin sur les flancs du Schwarzbirg à Isenfluh (Lauterbrunnen, canton de Berne), emportant un homme qui a été retrouvé sans vie. Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès de la victime.
Keystone-SDA
04.04.2026, 11:20
04.04.2026, 11:26
ATS
Vendredi vers 10h20, la police cantonale bernoise a été alertée qu’une avalanche avait emporté une personne à l’endroit appelé «Ufen Hubeln». Deux freeriders descendaient la pente lorsque l’un d’eux a été surpris par une plaque de neige subitement détachée.
Des témoins présents ont localisé l’homme enseveli et ont immédiatement procédé à un sauvetage improvisé. Malgré leurs efforts, les forces d’intervention n’ont pu que constater le décès.