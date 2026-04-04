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Lauterbrunnen Drame en montagne : un homme de 35 ans tué par une avalanche sur le Schwarzbirg

ATS

4.4.2026 - 11:20

Une avalanche s’est déclenchée vendredi matin sur les flancs du Schwarzbirg à Isenfluh (Lauterbrunnen, canton de Berne), emportant un homme qui a été retrouvé sans vie. Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès de la victime.

Vue aérienne du Breithorn (Lauterbrunnen), à droite, et de l’Aletschhorn, au centre, au-dessus de Grindelwald.
Vue aérienne du Breithorn (Lauterbrunnen), à droite, et de l’Aletschhorn, au centre, au-dessus de Grindelwald.
ATS

Keystone-SDA

04.04.2026, 11:20

04.04.2026, 11:26

Vendredi vers 10h20, la police cantonale bernoise a été alertée qu’une avalanche avait emporté une personne à l’endroit appelé «Ufen Hubeln». Deux freeriders descendaient la pente lorsque l’un d’eux a été surpris par une plaque de neige subitement détachée.

Des témoins présents ont localisé l’homme enseveli et ont immédiatement procédé à un sauvetage improvisé. Malgré leurs efforts, les forces d’intervention n’ont pu que constater le décès.

244 personnes touchées. Les avalanches ont été particulièrement nombreuses cet hiver en Suisse

244 personnes touchéesLes avalanches ont été particulièrement nombreuses cet hiver en Suisse

La victime, un Suisse de 35 ans

La victime est un Suisse de 35 ans, domicilié dans le canton de Berne. Les opérations de secours ont mobilisé les spécialistes du secours alpin suisse ainsi que deux hélicoptères d’Air-Glaciers.

La police cantonale bernoise mène l’enquête sous la direction du ministère public compétent afin de clarifier les circonstances exactes de l’accident.

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