«Je brûle de l'intérieur» – Un survivant du 7-Octobre met fin à ses jours

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vive émotion en Israël «Je brûle de l'intérieur» – Un survivant du 7-Octobre met fin à ses jours

ATS

12.10.2025 - 12:05

Le suicide de Roei Shalev, un survivant du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023 au festival de musique Nova, a suscité samedi une vague d'émotion en Israël.

La petite amie de Roei Shalev, Mapal Adam, et sa meilleure amie, Hili Solomon, ont été tuées sous ses yeux lors du festival de musique Nova dans le sud d'Israël, tandis qu'il a été lui blessé par les commandos venus de la bande de Gaza. (archives)
La petite amie de Roei Shalev, Mapal Adam, et sa meilleure amie, Hili Solomon, ont été tuées sous ses yeux lors du festival de musique Nova dans le sud d'Israël, tandis qu'il a été lui blessé par les commandos venus de la bande de Gaza. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.10.2025, 12:05

Le corps de M. Shalev, dont la compagne et la meilleure amie avaient été tuées le 7-Octobre, a été découvert vendredi soir dans sa voiture brûlée au nord de Tel-Aviv, selon les médias israéliens, quelques heures après l'entrée en vigueur d'un nouveau cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

«Je ne peux plus supporter cette douleur, je brûle de l'intérieur [...] Je veux juste que cette douleur s'arrête», avait-il écrit quelques heures auparavant sur son compte Instagram.

Plusieurs personnalités politiques de l'opposition, qui, contrairement à la majorité des membres de la coalition gouvernementale, continuent d'utiliser les réseaux sociaux pendant le shabbat (le repos hebdomadaire juif), lui ont rendu hommage.

Certains d'entre eux ont appelé à une meilleure prise en charge des survivants des attaques du 7-Octobre, une demande qui revient régulièrement dans le débat public israélien.

Tragédie

«Il est temps que l'Etat d'Israël traite ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale comme des héros – pas comme des statistiques», a écrit Avigdor Lieberman, chef du parti nationaliste Israël Beiteinou, et ancien ministre.

«Roei n'a pas pu supporter la douleur, mais d'autres sont encore là, se battant, faisant face, essayant de vivre. Nous devons leur apporter toute l'aide possible – afin qu'ils ne se sentent pas seuls», a également commenté Yaïr Golan, chef de la formation de gauche «Les Démocrates.»

La petite amie de Roei Shalev, Mapal Adam, et sa meilleure amie, Hili Solomon, ont été tuées sous ses yeux lors du festival de musique Nova dans le sud d'Israël, tandis qu'il a été lui blessé par les commandos venus de la bande de Gaza.

Les trois jeunes gens tentaient de se cacher sous des voitures lorsque le site du festival a été pris d'assaut.

Avec plus de 370 morts, le festival Nova a été le théâtre du pire massacre commis le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sans précédent du Hamas, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Au total, l'attaque a entraîné la mort, côté israélien, de 1219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

Deux semaines après le massacre, la mère de Roei Shalev s'était suicidée. Selon plusieurs médias israéliens, elle était très proche de la compagne de son fils, et avait été anéantie par sa mort.

Les plus lus

Le «vortex polaire» est trop faible: l'hiver pourrait être glacial
«Je brûle de l'intérieur» – Un survivant du 7-Octobre met fin à ses jours
Un gang de braqueurs sévissant en Suisse se fait pincer en Italie
Une fillette de 9 ans retrouvée morte, la piste du suicide privilégiée
«Un but aussi historique qu'inattendu» - L'incroyable boulette de Donnarumma
Sous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !