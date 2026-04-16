Le président américain Donald Trump a annoncé que les «dirigeants» d'Israël et du Liban allaient se parler jeudi, ce qui constituerait une première. Toutefois, les deux pays en état de guerre n'ont pas confirmé l'information.

Alors que la Maison Blanche s'est dit «optimiste» sur les chances d'un accord avec l'Iran, le président Donald Trump a affirmé que les dirigeants israélien et libanais allaient se parler jeudi. sda

Keystone-SDA ATS

L'annonce de Donald Trump intervient après des discussions directes mardi entre les ambassadeurs des deux pays à Washington alors qu'Israël et le le Hezbollah pro-iranien sont en guerre depuis le 2 mars.

«On essaie de créer un peu de répit entre Israël et le Liban. Cela fait longtemps que les deux dirigeants ne se sont pas parlé, environ 34 ans. Ça va se faire demain», a écrit M. Trump sur son réseau Truth Social. Le président n'a toutefois pas précisé de quels dirigeants il parlait.

«Nous ne sommes pas au courant d'un contact prévu avec la partie israélienne et nous n'en avons pas été informés par les canaux officiels», a déclaré une source officielle libanaise à l'AFP.

Interrogé par l'AFP sur les propos de M. Trump, le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n'a fait aucun commentaire. Aucun contact entre dirigeants des deux pays n'a eu lieu jusqu'à présent, souligne à l'AFP l'analyste Michael Young, du centre Carnegie pour le Moyen-Orient.

En septembre 1982, Bachir Gemayel, élu président dans la foulée de l'invasion israélienne, avait rencontré les dirigeants israéliens, mais avait été assassiné avant sa prise de fonction. En 1992 et 1993, des diplomates des deux pays s'étaient réunis à Washington dans le sillage du processus de paix au Proche-Orient lancé par la conférence internationale de Madrid.

«Bienvenue»

Un haut responsable américain avait fait savoir avant l'annonce de Trump que le président américain jugerait «bienvenue la fin des hostilités au Liban» avec un accord de paix avec Israël.

Il a toutefois précisé que cet éventuel accord n'entrait pas dans le cadre des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran visant à obtenir une fin durable du conflit au Moyen-Orient, déclenché le 28 février par une attaque israélo-américaine contre l'Iran. Une trêve est en vigueur depuis le 8 avril.

«Les Etats-Unis souhaitent voir s'instaurer une paix durable, mais n'ont pas exigé un cessez-le-feu immédiat» entre Israël et le Hezbollah, a indiqué à la presse ce responsable, sous couvert d'anonymat.

Sur le terrain, l'armée israélienne a appelé une nouvelle fois jeudi les civils à évacuer toute la zone du sud du Liban jusqu'au fleuve Zahrani, à une quarantaine de km plus au nord. Le Hezbollah a revendiqué jeudi matin plusieurs attaques aux drones visant des positions militaires dans le nord d'Israël et en territoire libanais.

L'agence nationale d'information (ANI) a rapporté jeudi des affrontements à Bint Jbeil, ville à cinq km de la frontière où les combattants du Hezbollah affrontent l'armée israélienne.

Israël et le Liban ont accepté mardi d'entamer des négociations directes à l'issue de discussions entre les ambassadeurs israélien et libanais aux Etats-Unis, les premières du genre depuis 1993.

L'ambassadrice libanaise, Nada Hamadeh Moawad, a dit avoir appelé lors de la réunion «à un cessez-le-feu» au Liban, ce qu'Israël a pour l'instant rejeté.

Le Hezbollah, qui a entraîné le Liban dans la guerre début mars après avoir attaqué Israël en représailles à l'offensive israélo-américaine contre Téhéran, a dénoncé les discussions entre les deux pays, les qualifiant de «capitulation». Depuis début mars, les frappes israéliennes sur le Liban ont fait plus de 2100 morts et un million de déplacés.