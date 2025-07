Deux Israéliens ont été entendus par la police belge dans le cadre d'une plainte déposée par des ONG sur de possibles crimes de guerre commis dans le territoire palestinien de Gaza. C'est ce qu'a annoncé lundi le parquet fédéral belge.

Les deux suspects, dont l'identité n'a pas été précisée, ont été relâchés après audition, selon la même source (photo prétexte, archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le parquet fédéral dit examiner actuellement deux plaintes «relatives à des violations graves du droit international commises dans la bande de Gaza», ciblant deux présumés soldats israéliens qui étaient ce week-end en Belgique pour assister au festival de musique électro Tomorrowland.

Les plaintes émanent de l'organisation belge pro-palestinienne HRF (Hind Rajab Foundation), en association avec le Global Action Legal Network (GLAN), un réseau international de juristes spécialisés aussi dans les violations des droits humains.

Drapeau de la «brigade Givati»

Les deux organisations affirment qu'elles ont identifié ces deux Israéliens dans un petit groupe d'hommes qui étaient en train de brandir, vendredi devant la scène de Tomorrowland près d'Anvers, un drapeau de la «brigade Givati», une unité de l'armée israélienne en première ligne dans la guerre à Gaza.

Leur sont reprochés, d'après un communiqué diffusé ce week-end par HRF, des «attaques aveugles contre des zones civiles, des habitations et des hôpitaux; le recours à la torture et aux boucliers humains; les détentions arbitraires massives et déplacements forcés de civils».

«Impliqués dans des crimes odieux»

Cette ONG belge accuse ainsi les deux hommes d'être «directement impliqués dans certains des crimes les plus odieux commis pendant la campagne militaire israélienne».

Même si les suspects ne sont pas Belges et que les faits ont été commis à l'étranger, la justice belge pourrait faire valoir, pour les poursuivre, la compétence universelle de ses tribunaux sur ces questions de violations du droit international (crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide).

Lundi, le parquet fédéral indique qu'"après un premier examen de ces plaintes, (il) a estimé qu'il pourrait disposer d'une compétence» sur la base d'une nouvelle disposition du code de procédure pénale en vigueur depuis avril 2024, l'article 14/10.

«Cet article attribue une compétence extraterritoriale aux juridictions belges pour connaître des infractions commises hors de notre territoire et visées notamment par une règle de droit international conventionnelle, en l'espèce les Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives aux crimes de guerre et la Convention des Nations unies contre la torture du 10 décembre 1984» est-il détaillé.