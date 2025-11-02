  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Italie Une avalanche emporte cinq alpinistes allemands dans le Trentin-Haut-Adige

ATS

2.11.2025 - 12:48

Cinq alpinistes allemands, dont une jeune fille de 17 ans, sont décédés dans une avalanche qui s'est déclenchée samedi près du sommet de la Cima Vertana dans le Trentin-Haut-Adige (nord de l'Italie), ont indiqué les secours alpins italiens.

Vue sur les sommets enneigés des hautes Alpes depuis la Cima Vertana, en Italie (archives). 
Vue sur les sommets enneigés des hautes Alpes depuis la Cima Vertana, en Italie (archives). 
imago/imagebroker

Keystone-SDA

02.11.2025, 12:48

02.11.2025, 13:15

L'avalanche, qui s'est déclenchée en début d'après-midi, a touché deux groupes d'alpinistes allemands qui effectuaient une ascension sur le massif de l'Ortles, dans le nord de l'Italie, non loin de la frontière suisse.

«Le premier groupe, composé de trois personnes, a été entièrement enseveli sous la neige» et les trois alpinistes sont décédés, ont précisé les secours alpins italiens. Dans le second groupe, formé de quatre personnes, deux alpinistes qui étaient parvenus à se mettre à l'abri ont survécu.

Dimanche matin, les corps sans vie des deux dernières personnes encore portées disparues, un père et sa fille de 17 ans, ont été retrouvés, ont ajouté les secours alpins italiens, dont les recherches ont été rendues difficiles par la dégradation des conditions météorologiques. Les deux personnes avaient été «emportées vers le bas du ravin où l'avalanche s'est produite», ont-ils ajouté.

Les plus lus

A Blatten, la neige recouvre les traces de la catastrophe
Vol au Louvre: ce que l'on sait, après les nouvelles inculpations
Karin Keller-Sutter visée par une plainte pour indiscrétion après un appel avec Donald Trump
Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Levée de l’interdiction de sortie : afflux de jeunes Ukrainiens en Suisse