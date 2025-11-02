Cinq alpinistes allemands, dont une jeune fille de 17 ans, sont décédés dans une avalanche qui s'est déclenchée samedi près du sommet de la Cima Vertana dans le Trentin-Haut-Adige (nord de l'Italie), ont indiqué les secours alpins italiens.

Vue sur les sommets enneigés des hautes Alpes depuis la Cima Vertana, en Italie (archives). imago/imagebroker

Keystone-SDA ATS

L'avalanche, qui s'est déclenchée en début d'après-midi, a touché deux groupes d'alpinistes allemands qui effectuaient une ascension sur le massif de l'Ortles, dans le nord de l'Italie, non loin de la frontière suisse.

«Le premier groupe, composé de trois personnes, a été entièrement enseveli sous la neige» et les trois alpinistes sont décédés, ont précisé les secours alpins italiens. Dans le second groupe, formé de quatre personnes, deux alpinistes qui étaient parvenus à se mettre à l'abri ont survécu.

Dimanche matin, les corps sans vie des deux dernières personnes encore portées disparues, un père et sa fille de 17 ans, ont été retrouvés, ont ajouté les secours alpins italiens, dont les recherches ont été rendues difficiles par la dégradation des conditions météorologiques. Les deux personnes avaient été «emportées vers le bas du ravin où l'avalanche s'est produite», ont-ils ajouté.