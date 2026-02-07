Italie: de «graves actes de sabotage des trains» inquiètent

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En lien avec les JO ? Italie: de «graves actes de sabotage des trains» inquiètent

Valérie Passello

7.2.2026

Le ministre italien des Transports, Matteo Salvini, s'est dit préoccupé samedi par les «graves actes de sabotage» qui ont retardé les trains dans le centre de l'Italie, suggérant qu'ils pourraient être liés à l'ouverture des JO d'hiver.

Des actes présumés de sabotage ou d'incendie criminel ont déjà été invoqués pour expliquer des retards sur les chemins de fer italiens, sans que cela soit toujours justifié.
Des actes présumés de sabotage ou d'incendie criminel ont déjà été invoqués pour expliquer des retards sur les chemins de fer italiens, sans que cela soit toujours justifié.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

07.02.2026, 15:15

La police enquête toujours sur trois incidents ayant causé des dégâts sur les lignes autour de Bologne et n'exclut pas un lien potentiel avec les Jeux de Milan-Cortina, a déclaré l'agence ANSA.

Un porte-parole de la police a confirmé à l'AFP qu'un incendie survenu au niveau d'un aiguillage sur la ligne Bologne-Venise était probablement d'origine criminelle, mais a précisé que personne n'avait encore revendiqué la responsabilité de cet acte.

«Les graves incidents de sabotage qui se sont produits ce matin près des gares de Bologne et à Pesaro, causant d'importantes perturbations pour des milliers de voyageurs, sont préoccupants», a déclaré M. Salvini dans un communiqué.

«Similitudes» avec Paris

Il a rappelé le sabotage ferroviaire qui avait paralysé le réseau de trains à grande vitesse français quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques en juillet 2024.

Interrogé sur l'existence d'informations spécifiques concernant un lien avec les Jeux olympiques de Milan-Cortina, son porte-parole a déclaré à l'AFP : «Il existe des similitudes dans l'action et le timing» avec l'incident de Paris.

M. Salvini, chef du parti d'extrême droite Ligue et membre du gouvernement de coalition de la Première ministre Giorgia Meloni, a ajouté qu'il «suivait de près la situation».

La cérémonie d'ouverture des JO-2026 Milan Cortina a eu lieu vendredi soir dans la ville de Milan, dans le nord du pays, tandis que les épreuves se déroulent sur place et dans les montagnes du nord de l'Italie.

Des actes présumés de sabotage ou d'incendie criminel ont déjà été invoqués pour expliquer des retards sur les chemins de fer italiens, sans que cela soit toujours justifié.

Les plus lus

Mort et enterré, il appelle sa famille trois ans plus tard !
Le poisson commence toujours à pourrir par la tête
«Oh oui j'étais nerveux» - Le jour de gloire de Franjo von Allmen
Italie: de «graves actes de sabotage des trains» inquiètent
«Franjo von Allmen a été une source d'inspiration pour moi»
Voilà comment les chauffards étrangers poussent la justice à ses limites