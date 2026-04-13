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Italie Deux personnes tuées à la suite de fortes rafales de vent

ATS

13.4.2026 - 20:34

Une fillette de 12 ans et un ouvrier ont perdu la vie lundi dans le sud de l'Italie après avoir été percutés respectivement par un arbre et un poteau d'éclairage tombés à la suite de fortes rafales de vent, rapporte l'agence de presse italienne Ansa.

La chute d'un arbre causée par des vents violents a entraîné la mort d'une fillette de 12 ans (photo d'illustration, archives).
La chute d'un arbre causée par des vents violents a entraîné la mort d'une fillette de 12 ans (photo d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

13.04.2026, 20:34

En début d'après-midi lundi, la chute d'un arbre causée par des vents violents a entraîné la mort d'une fillette de 12 ans à Bisceglie, une commune située au nord de Bari, sur la rive adriatique, dans la région des Pouilles, selon l'Ansa.

Plus tôt dans la matinée, un ouvrier a perdu la vie à Tarente, sur la côte ionienne des Pouilles, après avoir été percuté par un poteau d'éclairage alors qu'il effectuait des travaux d'entretien de l'éclairage public, indique la même source.

La protection civile italienne a émis pour la journée de lundi une alerte météorologique sur neuf régions, anticipant des «vents violents et tempêtes de mer dans le sud» ainsi que des «orages dans le nord et le centre».

«L'alerte prévoit des vents forts à violents venant du sud, avec des rafales pouvant atteindre la force d'une tempête, (...) en Sicile et en Calabre, et jusqu'en Campanie, Basilicate et dans les Pouilles», avait précisé la protection civile dans son bulletin de dimanche.

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