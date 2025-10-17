L'économie souterraine a fortement progressé en Italie en 2023, atteignant plus de 217 milliards d'euros, notamment dans le travail au noir, selon les estimations publiées vendredi par l'Institut des statistiques (Istat).

L'économie souterraine a fortement progressé en Italie en 2023. Ici, un abri de travailleurs saisonniers illégaux en Calabre. (archive)

Cette économie «non observée» peut relever du domaine légal, avec du travail ou des taxes non déclarés, ou illégal avec le trafic de drogue ou la prostitution.

L'économie souterraine a augmenté de 7,2% sur un an, portée par un contexte de forte inflation (5,7%).

Elle représentait 10,2% du produit intérieur brut (PIB) italien en 2023, soit un léger rebond après une baisse continue pendant les années 2010 et trois ans (2020-2022) entre 10 et 10,1%.

Le travail au noir a notamment fortement augmenté (+11,3%) et représentait plus de 77 milliards d'euros, surtout dans les services à la personne (où 40,5% du travail n'est pas déclaré) et dans l'agriculture (17,6%).

Dans un pays où le taux de chômage a fortement baissé (7,7% en 2023), le travail non déclaré s'est développé deux fois plus (+4,9%) que le travail déclaré, note l'Istat.

Les activités économiques non déclarées, notamment via des fraudes à la TVA, représentaient 108,2 milliards d'euros (+6,6%).

Les activités illégales sont restés stables (+1% en 2023), pour un total d'environ 20 milliards d'euros, soit 0,9% du PIB.

Le trafic de drogue a représenté 17,2 milliards d'euros et la prostitution 4,8 milliards.

L'Istat a calculé ces chiffres, par définition difficiles à estimer, à partir de sources administratives et d'enquêtes statistiques.