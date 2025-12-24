La police des frontières italienne (GDF) a annoncé mercredi la saisie dans le port de Gioia Tauro (sud) de «plus de 435 kg» de cocaïne très pure d'une valeur, sur le marché noir, de «plus de 70 millions d'euros».

La drogue, découverte dans ce port de la Calabre, était enfouie dans un chargement d'environ 1000 sacs de cacahuètes parti d'Amérique Latine et destiné à l'Europe de l'est, selon un communiqué de la GDF.

La police a par ailleurs qualifié de «décisif et déterminant» l'emploi d'unités cynophiles dans cette opération, les chiens relevant des «anomalies» dans le chargement.

Cette saisie porte «un coup dur» aux revenus de l'organisation criminelle derrière ce trafic de drogue, s'est félicité la police, précisant qu'au cours de l'année, «plus de 5 tonnes» de drogues «d'une valeur totale d'environ 650 millions d'euros» ont été saisies à Gioia Tauro.