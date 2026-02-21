Drame médical : un enfant décède après une greffe cardiaque défaillante

Un enfant italien qui avait reçu une greffe cardiaque défectueuse en décembre est décédé samedi. Cette affaire a suscité l'indignation en Italie en raison d'une présomption de faute professionnelle médicale.

Le parquet a ouvert une enquête contre six membres du personnel médical (archives). IMAGO/Dreamstime

Keystone-SDA ATS

Agé de deux ans, Domenico avait reçu une greffe apparemment avec un coeur qui avait été endommagé pendant le transport en entrant en contact direct avec de la glace carbonique. Il était depuis sous respirateur artificiel dans un hôpital de Naples, dans le sud de l'Italie.

«C'est fini. Domenico est parti», a déclaré samedi aux médias italiens sa mère. Une fondation sera créée en son nom, a-t-elle ajouté.

Le coeur du donneur aurait été transporté de Bolzano (nord) à Naples, à 800 kilomètres plus au sud, dans un conteneur inadapté, sans thermomètre qui aurait pu signaler la température excessivement basse.

Le ministre de la Santé, Orazio Schillaci, a déclaré dans un communiqué, cité par les médias italiens, que le cas du petit Domenico avait «ému toute l'Italie».

Le ministre avait précédemment fait part de sa crainte que les dons d'organes ne diminuent à la suite de cette affaire et avait appelé à la «clarté» afin de garantir la confiance dans les services médicaux du pays.