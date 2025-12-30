Alpes italiennes : près de 100 personnes évacuées après un accident de téléphérique

À la suite d’un accident survenu sur un téléphérique dans les Alpes italiennes, à la frontière avec la Suisse mardi matin, près de 100 personnes ont été évacuées d’une station de ski située en altitude. Quatre personnes ont été légèrement blessées.

Selon les secours en montagne, une cabine du téléphérique a percuté à grande vitesse la barrière de la station supérieure, près de la commune de Macugnaga. D’après les secours en montagne, les blessés ont été immédiatement évacués par hélicoptère depuis la station de montagne située à environ 2800 mètres d’altitude.

Skieurs et randonneurs bloqués plusieurs heures

Pendant plusieurs heures, près de 100 skieurs et randonneurs sont toutefois restés bloqués. Le téléphérique ayant été mis hors service, ils ont dû être évacués progressivement par hélicoptère au cours d’une opération longue et complexe.

Le téléphérique concerné datait à l’origine de 1962, mais il avait été entièrement modernisé au début de l’année 2023. Les travaux comprenaient notamment le remplacement des moteurs, des galets et des cabines.

Selon les autorités, la rénovation a coûté environ deux millions d’euros (1,86 million de francs suisses). La cause de l’accident survenu mardi matin n’est pas encore connue. Les autorités mènent une enquête.