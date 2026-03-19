Italie : Umberto Bossi n'est plus, la Ligue du Nord perd son fondateur

L'homme politique italien Umberto Bossi, le fondateur du parti d'extrême droite de la Ligue du Nord, devenu la Ligue, est mort jeudi à l'âge de 84 ans.

Dans les médias italiens, il est couramment surnommé «il senatùr» (en lombard, «le sénateur»). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni a salué sur X sa «contribution fondamentale» à la politique italienne.