Italie: un petit avion s’écrase sur l’autoroute près de Brescia

Un petit avion s’est écrasé mardi matin sur l’autoroute, près de Brescia, faisant deux morts et deux blessés au sol. La scène impressionnante a été largement relayée sur les réseaux sociaux.

🔵#Brescia Un ultraleggero è precipitato ad Azzano Mella e le 2 persone che erano a bordo sono morte. Il piccolo aereo è caduto nei pressi del raccordo autostradale che collega l'A4 alla A21. I resti dell'ultraleggero hanno danneggiato alcuni veicoli ma senza provocare feriti. pic.twitter.com/ZqmEiZnefO — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 22, 2025

Rédaction blue News Basile Mermoud

Selon les informations du Blick, un petit avion s’est écrasé près du raccordement autoroutier reliant l’A4 à l’A21, entre Corda Molle et Ospitale, dans le district de Brescia. Les deux occupants de l’appareil, un avocat milanais de 75 ans et sa compagne de 50 ans, seraient morts sur le coup. D’après la Gazzetta dello Sport, deux personnes présentes au sol ont également été blessées: un homme de 56 ans a été transporté à l’hôpital, tandis que l’autre victime a pu être soignée sur place.

« J’ai vu une flambée de feu sans comprendre tout de suite ce qui se passait. Il y avait un camion devant moi, et je me suis retrouvé en plein milieu des flammes. Puis il y a eu une énorme détonation, une boule de feu », a déclaré un automobiliste au Corriere della Sera.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’avion chuter à la verticale sur l’autoroute, sans heurter de véhicule. L’impact a provoqué un incendie spectaculaire, accompagné d’un épais nuage de fumée qui s’est élevé au-dessus de la chaussée, filmé par de nombreux témoins.

On ignore la destination des occupants de l’appareil. Selon les médias italiens, aucun plan de vol n’aurait été déposé, et l’avion ne disposait pas de boîte noire, non obligatoire pour ce type d’appareil. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire.

Notice sur l’IA: cet article a été rédigé avec l’aide de l’intelligence artificielle.