Après un premier scandale la semaine dernière en Italie autour d'un groupe partageant sur Facebook des photos de femmes à leur insu, un nouveau site en ligne similaire provoque mercredi de nouveaux remous.

Les clichés les plus répandus sont ceux pris à la mer, en topless ou dans d'autres situations intimes. (image d'illustration) Imago

Repéré par une militante féministe, le groupe «Mia Moglie» – «mon épouse» en italien -, qui comptait plusieurs milliers de membres, partageait des photos de femmes, parfois dans des situations intimes, à leur insu. Alerté par de nombreux signalements, Facebook a rapidement décidé de clore ce groupe.

Cette fois, c'est le forum en ligne «Phica.net», signalé mercredi par l'eurodéputée italienne Alessandra Moretti, qui crée l'émoi.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, elle a annoncé avoir porté plainte contre ce site.

«J'ai récemment découvert que j'étais moi aussi victime d'un site pornographique fréquenté par des milliers d'hommes, sur lequel des centaines de mes photos ont été téléchargées depuis 2014», a-t-elle annoncé.

«Des photos qui ont été modifiées puis données en pâture à ces animaux qui les ont commentées avec des phrases obscènes, chargées de violence et de brutalité», a-t-elle ajouté.

«Toujours porter plainte»

Son objectif, a-t-elle expliqué, «n'est pas seulement de faire fermer ce site et tous les sites de ce genre» mais aussi «d'encourager toutes les femmes (...) à toujours porter plainte».

Son annonce a immédiatement fait réagir d'autres femmes politiques qui ont révélé avoir été victimes ou réclamé un débat parlementaire pour endiguer ce phénomène.

«J'ai découvert que certaines de mes photos ont été publiées sur un forum en ligne sans mon consentement. Il ne s'agit pas seulement d'images en maillot de bain, mais aussi de moments de ma vie publique et privée» avec «des commentaires sexistes, vulgaires, violents», a ainsi annoncé Valeria Campagna, vice-présidente régionale d'un parti, sur Facebook.

«Je ne peux pas me taire. Car cette histoire ne me concerne pas seulement moi. Elle nous concerne toutes. Elle concerne notre droit d'être libres, respectées, de vivre sans peur», a-t-elle relevé.

Commentaires «franchement inacceptables»

Alessia Morani, une autre femme politique italienne, a également annoncé qu'elle allait porter plainte contre le site Phica «qui a pris sans (son) consentement des images sur (ses) réseaux sociaux».

«Les commentaires sont franchement inacceptables et obscènes et portent atteinte à ma dignité», a-t-elle écrit sur Facebook, appelant les autres femmes à dénoncer «ces groupes d'hommes qui continuent à agir en meute et en toute impunité».

Le forum Phica est actif depuis 2005, ont rapporté plusieurs médias italiens mercredi, qui, après s'être inscrits sur le site, ont indiqué que les clichés les plus répandus sont ceux pris à la mer, en topless ou dans d'autres situations intimes.