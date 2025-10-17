  1. Clients Privés
«Elle aurait pu tuer» Une bombe explose sous la voiture d'un journaliste italien renommé

ATS

17.10.2025 - 09:25

Une bombe a explosé et détruit dans la nuit de jeudi à vendredi, sans faire de victime, la voiture de Sigfrido Ranucci, un journaliste italien renommé. L'émission d'investigation Report qu'il dirige sur la chaîne de la télévision publique RAI l'a annoncé sur X.

La voiture d'un journaliste italien renommé a explosé dans la nuit de jeudi à vendredi (image d'illustration).
La voiture d'un journaliste italien renommé a explosé dans la nuit de jeudi à vendredi (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 09:25

17.10.2025, 09:27

La voiture de sa fille et la façade de sa maison ont également été endommagées par l'explosion qui s'est produite à une vingtaine de kilomètres au sud de Rome, selon la même source.

«La puissance de l'explosion a été telle qu'elle aurait pu tuer si quelqu'un était passé à ce moment précis à côté», précise Report, ajoutant qu'une enquête a été ouverte.

Cette explosion a suscité un déluge de condamnations de la part de nombreux responsables politiques de tout bord.

La cheffe du gouvernement ultraconservateur Giorgia Meloni a ainsi exprimé sa «pleine solidarité» au journaliste et a «fermement condamné le grave acte d'intimidation».

