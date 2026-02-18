  1. Clients Privés
Jack Lang garde la pêche «Le taureau se redressera. Et mènera de nouveaux combats»

Covermedia

18.2.2026 - 20:00

Jack Lang a répondu par un long message, ce 17 février, à ceux qui mettent en avant ses liens privilégiés, et ceux de sa fille Caroline, avec le milliardaire délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Sa métaphore en conclusion d'un texte de Beaumarchais sur Facebook a fait rire les internautes.

«Quand tombe le taureau. Les bouchers affluent», a écrit sur Instagram l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand et Jacques Chirac.
«Quand tombe le taureau. Les bouchers affluent», a écrit sur Instagram l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand et Jacques Chirac.
Covermedia

Covermedia

18.02.2026, 20:00

«Quand tombe le taureau. Les bouchers affluent», a écrit sur Instagram l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand et Jacques Chirac.

Celui qui a été contraint de démissionner de son (long) mandat à l'Institut du monde arabe a ainsi cité un « dicton arabe», auquel l'homme politique de 86 ans a ajouté sa touche personnelle. «Le taureau se redressera. Et mènera de nouveaux combats», affirme-t-il.

La référence animalière de l'ex-directeur du Théâtre national de Chaillot fait suite à une citation d'un extrait du Barbier de Séville, de Beaumarchais (bien connu dans sa version adaptée par Rossini dans son opéra comme « l'air de la Calomnie»). Il en a retenu un passage, celui détaillant la calomnie comme étant tout d'abord « un bruit léger», qui « étend son envol» pour finir en « un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription».

Une façon de dire que les insultes n'atteignent pas la blanche colombe? Si un rappel des classiques ne nuit jamais, la comparaison avec le vaillant animal qui combat dans l'arène lui a attiré quolibets et remarques ironiques dans les commentaires de son post. Certains conseillent d'ailleurs une autre lecture à Jack Lang, qui est visé, comme sa fille Caroline Lang, par une enquête du parquet national financier pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée»: L'Avare de Molière.

