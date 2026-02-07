Jack Lang «propose» sa démission de l'Institut du monde arabe

L'ancien ministre de la Culture Jack Lang a proposé samedi sa démission de l'Institut du monde arabe (IMA), dans une lettre au ministre des Affaires étrangères, après l'ouverture d'une enquête du Parquet national financier (PNF), pour ses liens supposés avec Jeffrey Epstein.

«Je propose de remettre ma démission lors d'un prochain conseil d'administration extraordinaire», a écrit l'actuel président de l'IMA, alors qu'il était convoqué dimanche au Quai d'Orsay. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je propose de remettre ma démission lors d’un prochain conseil d’administration extraordinaire», a écrit l'actuel président de l'IMA alors qu'il était convoqué dimanche au Quai d'Orsay. Vendredi, le PNF a ouvert une enquête préliminaire pour «blanchiment de fraude fiscale aggravée» concernant Jack Lang et sa fille Caroline.

Le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot, dont le ministère a la tutelle sur l'IMA, «prend acte» de l'offre de démission de Jack Lang, a-t-il réagi samedi auprès de journalistes. «Je lance la procédure pour désigner son ou sa successeur à la tête de l'IMA et je convoque un conseil d'administration sous 7 jours qui désignera un ou une président(e) par intérim», a-t-il ajouté, de retour à Paris après une tournée internationale.

Jack Lang était sur la sellette après la publication fin janvier de nouveaux documents sur le financier américain et criminel sexuel Jeffrey Epstein, qui ont fait apparaître des liens entre les deux hommes.

Si aucune charge ne pèse à ce stade contre l'ancien ministre, la mention de son nom à 673 reprises dans des échanges avec Jeffrey Epstein et ses liens d'intérêt avec le financier américain ont poussé de nombreux membres de la classe politique à exiger son départ de l'IMA.

Enquête visant Jack Lang et sa fille Caroline

«Les accusations portées à mon encontre sont infondées et je le démontrerai», avait assuré samedi à l'AFP celui qui est encore l'actuel président de l'Institut du monde arabe (IMA). L'ancien ministre emblématique de François Mitterand tentait à nouveau de se défendre face aux soupçons qui pèsent sur lui.

Vendredi, le parquet national financier (PNF) a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour «blanchiment de fraude fiscale aggravé» visant Jack Lang et sa fille Caroline Lang, après des «faits révélés par Mediapart».

Sur la base de ces nouveaux «Epstein files», le média a fait état de liens financiers et d'intérêt économiques communs entre la famille Lang et le financier, condamné en 2008 pour avoir recouru à des services de prostituées mineures et qui était de nouveau inculpé en août 2019 lorsqu'il est décédé en prison.

«Puis-je encore abuser de votre infinie générosité?»

Lundi, Caroline Lang a démissionné de la tête d'un syndicat de producteurs de cinéma après les révélations sur une société «offshore» qu'elle a fondée en 2016 avec l'homme d'affaires américain.

D'après les échanges exhumées, les deux hommes ont notamment négocié en 2015 la vente entre eux d'un riad à Marrakech. Leur correspondance s'est ensuite poursuivie pendant plusieurs années.

«Cher Jeffrey, (...) votre générosité est infinie» aurait écrit Jack Lang en 2017. «Puis-je encore abuser ?», avait-il encore demandé, avant de solliciter le milliardaire pour qu'il le transporte en voiture à une fête organisée hors de Paris.

Convoqué au Quai d'Orsay

Samedi, l'ancien ministre de la Culture a indiqué accueillir «avec sérénité et même soulagement» l'enquête préliminaire ouverte par le PNF.

Attendu dimanche au Quai d'Orsay après une convocation exigée au sommet de l’État, il s'était déjà défendu de toute connaissance des crimes de Jeffrey Epstein, assumant des liens personnels avant de plaider la «naïveté».

«Je me réserve, s'agissant de la poursuite de son mandat, toutes les options», avait déclaré vendredi Jean-Noël Barrot, qui a qualifié d'«inédits et d'une extrême gravité» les premiers éléments de l'affaire concernant Jack Lang.

D'après l'entourage du ministre, Jean-Noël Barrot lui a demandé dans ce contexte «de prendre rapidement la bonne décision». À la tête de l'institution depuis 2013, l'homme avait écarté mercredi l'hypothèse d'une démission de son quatrième mandat.