Jacques Moretti officiellement en détention préventive

La détention préventive du propriétaire du bar Constellation a été confirmée lundi dans le cadre de l’enquête sur l’incendie de Crans-Montana, a indiqué le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC). Cette décision est prise pour une période initiale de trois mois.

Jacques Moretti est officiellement placé en détention préventive. ATS

Dans son communiqué, le TMC valide ainsi la requête de détention provisoire demandée par le pool de procureures en charge de l'affaire et le choix d'une incarcération provisoire de Jacques Moretti au terme de son audition de vendredi dernier devant le Ministère public.

Le TMC dit «être disposé à lever la détention provisoire moyennant diverses mesures demandées subsidiairement par le Ministère public, dont notamment le versement de sûretés, ces mesures apparaissant adéquates pour contrer le risque de fuite. La fixation des sûretés nécessitant une instruction minutieuse, la privation de liberté doit prévaloir dans l’intervalle.»

Diverses mesures possibles

Devoir se présenter à un poste de police une ou plusieurs fois par semaine, confisquer un passeport ou installer un bracelet électronique sont des mesures à la disposition de la justice entrant dans la catégorie des sûretés.

Le TMC rappelle «que la détention provisoire est une détention procédurale destinée uniquement à assurer le bon déroulement de l’instruction.» Jacques Moretti demeure présumé innocent. Procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud n'a pas commenté la décision prise.

Réactions contrastées

«Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a pris la juste mesure de l'engagement inconditionnel de Jessica Moretti et de son époux de ne pas se soustraire à cette épreuve judiciaire qu'ils affronteront ensemble», ont déclaré Mes Yaël Hayat et Nicola Meier, deux des avocats du couple français.

Avocat de sept victimes françaises, italiennes et suisses, Me Sébastien Fanti ne s'est montré qu'«imparfaitement satisfait du placement en détention provisoire, pour l’heure, du seul exploitant», ajoutant que «chacun vivra avec sa conscience».

