Bosnie «J’ai entendu un craquement» - Un incendie sème la mort dans une maison de retraite

Gregoire Galley

5.11.2025

Onze personnes ont péri et plus de trente ont été blessées dans l'incendie qui s'est déclaré mardi soir dans une maison de retraite de la ville de Tuzla, dans le nord-est de la Bosnie, selon un nouveau bilan communiqué par la police mercredi.

Dix personnes sont mortes et 20 ont été blessées dans l'incendie qui s'est déclaré mardi soir dans une maison de retraite de la ville de Tuzla.
ats

Keystone-ATS

05.11.2025, 08:44

05.11.2025, 10:33

«Selon les dernières informations, [...] 11 personnes sont mortes et 30 personnes ont été hospitalisées dans le centre hospitalier universitaire de Tuzla», a indiqué la police cantonale dans un communiqué.

Le précédent bilan faisait état de 10 morts et vingt blessés. Cinq pompiers et trois policiers figurent parmi les blessés.

Une enquête est en cours pour rechercher «les causes de l'incendie», a déclaré à la presse mercredi matin un porte-parole du parquet, Admir Arnautovic, ajoutant que «le processus d'identification des corps se fera dans la journée».

Le feu s'est déclaré mardi soir au septième étage d'un immeuble du centre-ville de Tuzla, où logeaient principalement des personnes immobiles et malades. Il a été maîtrisé environ une heure plus tard.

«J'étais allée me coucher quand j'ai entendu un craquement. Je ne sais pas si c'étaient les fenêtres de ma chambre qui se brisaient», a déclaré Ruza Kajic, une résidente de la maison de retraite, à la chaîne nationale BHRT.

«Je vis au troisième étage (de la maison de retraite)... J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu des éléments en feu tomber d'en haut. Je me suis précipitée dans le couloir. Aux étages supérieurs, il y a des personnes alitées», a ajouté cette femme, visiblement encore sous le choc. Les images de la scène diffusées par les médias locaux montrent l'incendie à l'étage supérieur du bâtiment de la maison de retraite.

Le président en exercice de la présidence tripartite du pays, Zeljko Komsic, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le Premier ministre de l'entité musulmane-croate, une des deux entités qui composent la Bosnie, Nermin Niksic, a qualifié l'incendie de «catastrophe».

