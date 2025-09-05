Le rôle des jeunes femmes dans les réseaux criminels de Suède se dessine progressivement: longtemps resté invisible, ce phénomène a fait leurs affaires tout en les rendant plus vulnérables.

Souvent endeuillée par de terribles fusillades, la Suède peine à endiguer la violence des réseaux criminels (image d’illustration). ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Loin de l'image de victimes à la merci de ces bandes, de plus en plus de mineures proposent leurs services, y compris de tueuse à gage, sur les messageries chiffrées, constate Ida Arnell, procureure spécialisée dans ces affaires.

«J'ai eu un cas impliquant une fille de 15 ans recrutée pour tirer dans la tête. Elle a fait ce choix toute seule. Elle a pu décider du type de mission qu'elle voulait accomplir, à savoir viser la porte ou la tête (de la cible, ndlr). Elle a choisi la tête», explique-t-elle à l'AFP.

La jeune femme, qui avait rejoint un réseau local en avril 2024, pensait qu'il s'agissait d'une blague et ne voulait pas se montrer faible, a-t-elle justifié, selon la décision du tribunal consultée par l'AFP.

C'est finalement son co-auteur, un jeune garçon de 17 ans au moment des faits, qui tire dans le cou, le ventre et les jambes de la cible. Les deux tentent de s'enfuir sur une trottinette électrique mais se font arrêter.

«Elles doivent se montrer encore plus déterminées et dures (que les garçons, ndlr) pour obtenir le contrat», souligne Mme Arnell. Qu'ils soient garçons ou filles, «de manière générale, les jeunes (mineurs, ndlr) sont assoiffés de sang sur ces messageries», précise-t-elle. Pour elle, cette montée en puissance des jeunes filles va de pair avec le développement de la criminalité organisée en Suède.

Le pays peine depuis les années 2010 à endiguer la violence des réseaux criminels désormais qualifiés de «menace systémique» par le gouvernement, après leur infiltration dans des institutions telles que les prisons, les centres éducatifs fermés pour mineurs - devenus des foyers de recrutement -, la politique et même le système judiciaire.

Ces structures sans hiérarchie claire sous-traitent meurtres, fusillades ou agressions, via des contrats passés sur les messageries chiffrées, exécutés par des mineurs payés à la tâche. Les dirigeants, eux, opèrent depuis l'étranger en s'appuyant sur des intermédiaires.

«Rôle moteur»

«Les filles sont souvent identifiées comme des victimes (...) mais leur participation dans les milieux criminels est plus répandue que ce que l'on a longtemps supposé», affirmait en avril le ministre de la Justice, Gunnar Strömmer, tout en reconnaissant un manque de données.

«Les idées reçues sur le rôle des femmes et des filles dans la criminalité font courir le risque qu'elles ne soient reconnues ni comme criminelles, ni comme personnes ayant besoin d'aide pour en sortir», avait-il ajouté.

Une étude approfondie sur la nature des crimes commis par les jeunes femmes, ainsi que leur exposition à la violence, est actuellement menée par le conseil de prévention du crime (Bra) qui rendra ses conclusions le 23 octobre 2025.

«Elles peuvent jouer un rôle moteur et faciliter les activités criminelles, tout en étant elles-mêmes victimes et en situation de profonde vulnérabilité», explique l'organisation KSAN, regroupant des associations de femmes sur des questions d'alcool et de drogue.

Deux tiers des filles ayant commis des infractions liées aux stupéfiants ont aussi subi des violences sexuelles, souligne l'organisation, dans un rapport publié en mars.

«Une grande majorité ont un problème d'addiction aux drogues et portent en elles un traumatisme pas encore surmonté», relève Maria Ljuslin, co-autrice du rapport de KSAN.

Mais il existe que très peu de données et d'études sur la place des femmes dans cet environnement, admet auprès de l'AFP la police nationale. Cela leur permet de passer sous les radars des autorités suédoises, une aubaine pour les gangs.

Centaines de clients

Née d'une mère dépendante à l'amphétamine et d'un père incarcéré quand elle était enfant, Natalie Klockars a 19 ans lorsqu'elle se lance dans le trafic de drogue, d'abord pour financer sa dépendance au cannabis.

«Au bout d'un mois, j'avais plus de 300 clients. Quelques mois plus tard, j'en avais 900 et à partir de là, j'ai cessé de compter», raconte la jeune femme de 28 ans, lors d'une rencontre avec l'AFP dans un parc du centre de Stockholm.

«Beaucoup étaient fascinés par le fait que je sois une fille. C'est ce qui a fait circuler mon numéro». «J'inspirais confiance (...) personne ne me soupçonnait, je m'habillais à peu près comme je le suis aujourd'hui», dit Natalie, débordante d'énergie, en montrant sa tenue, jean moulant et haut marron.

Pendant quatre ans, elle développe discrètement son activité, recrutant des filles et accédant à une clientèle - médecins, infirmières, professeurs - à faire pâlir ses concurrents. Mais à l'euphorie de l'argent facile, succède la violence.

A 23 ans, tout juste enceinte, Natalie renonce à récupérer 3 kg de drogue chez son fournisseur, ayant appris qu'elle allait se faire voler. De jeunes garçons se présentent à sa porte et l'emmènent, en pyjama, en forêt. Elle voit son meilleur ami à genoux, un pistolet contre la tempe. Natalie est paralysée. «Va-t-il mourir ou vais-je faire une fausse couche à cause de ce stress?», se demande-t-elle alors. Son ami est finalement épargné. «J'ai compris que ce n'était pas la vie que je voulais offrir à ma fille», dit la jeune femme, qui a cessé toute activité le jour de sa naissance.