«J’ai peur pour mes enfants» - Une mère évoque sa terrible maladie

Une Britannique, mère de trois enfants, souffre d’un cancer de l’appendice. Cette maladie tumorale très rare suscite de nombreuses interrogations chez les médecins et les spécialistes.

La Britannique Alison Varley est atteinte d'un cancer très rare. JustGiving

Une visite chez le médecin pour un petit rhume allait changer à jamais la vie d'une mère de trois enfants. Après avoir demandé conseil à son docteur pour des problèmes respiratoires, Alison Varley a reçu un diagnostic très grave. Selon le journal britannique «Daily Mail», cette femme de 42 ans souffre d'un cancer de l'appendice, l'une des maladies tumorales les plus rares qui soient. Tellement rare que même les médecins s'interrogent sur la manière de traiter leur patiente.

La découverte de la maladie a été un choc pour la mère de famille. Plusieurs litres de liquide s'étaient accumulés dans ses poumons et ont dû être retirés, un indice direct d'une maladie grave.

Issue incertaine

Ce type de cancer est tellement peu commun qu'il est rarement pris en compte dans les statistiques médicales. Il est souvent diagnostiqué par hasard lors d'une opération de l'appendice, ce qui augmente le risque que le cancer soit déjà à un stade avancé et qu'il se soit déjà propagé. S'il a atteint les glandes lymphatiques, il peut en résulter une grande accumulation de liquide dans le corps comme pour Varley dans ses poumons par exemple.

«Ma tumeur est plus rare que rare», rapporte la Britannique. Sa nature génétique la rend unique. Le traitement habituel, une opération et de l’immunothérapie, n'a donc pas eu l'effet escompté. «C'est pourquoi les médecins ont tant de mal avec moi», explique Varley. Après avoir longtemps peu évolué, la tumeur s'est maintenant propagée au gros intestin. La femme de 42 ans place désormais ses espoirs dans une chimiothérapie dont l'issue est incertaine.

Appel aux dons

«Je suis complètement terrifiée et j'ai terriblement peur pour mes enfants», dit-elle. Alison Varley n'est également pas sûre de pouvoir passer le prochain Noël avec ses enfants. Pour la soutenir, ses amis ont lancé un appel aux dons afin d'atténuer au moins ses soucis financiers.

«Alison est l'une des personnes les plus fortes que nous connaissons. Mais elle a un avenir incertain devant elle et veut que sa famille soit protégée pendant qu'elle se bat contre le cancer», peut-on lire dans l'appel aux dons sur le portail «JustGiving». «Si je vais mal et que je me tords de douleur dans mon lit, je peux au moins être sûre que mes enfants ont quelque chose à manger», déclare Varley. Malgré les circonstances peu réjouissantes, elle précise qu'elle n'a pas encore perdu tout espoir de guérison.